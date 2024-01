OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng trưởng mạnh trong năm 2025

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vừa đưa ra dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh với mức 1,8 triệu thùng/ngày vào năm 2025, do kinh tế toàn cầu phục hồi mạnh mẽ và hoạt động kinh tế ở Trung Quốc tiếp tục vững vàng.

Giàn khoan dầu tại thị trấn al-Qahtaniyah, tỉnh Hasakah, Syria.

Theo báo cáo của OPEC, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm tới sẽ tăng gần 1,7 triệu thùng/ngày ở các nước không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chủ yếu ở Trung Quốc, Trung Đông, Ấn Độ và các nước châu Á khác.

Trong năm 2024, OPEC dự kiến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 2,2 triệu thùng/ngày so với năm 2023, không thay đổi so với dự kiến trong báo cáo tháng trước. OPEC cũng đưa ra dự đoán tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 2,8% trong năm 2025, cao hơn so với dự báo tăng trưởng 2,6% trong năm nay.

Về nguồn cung dầu mỏ, tổ chức này dự kiến sản lượng dầu ngoài OPEC sẽ tăng 1,3 triệu thùng/ngày trong cả năm 2024 và 2025.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), với các thành viên chủ yếu bao gồm các quốc gia tiêu thụ dầu như Mỹ, Nhật Bản và một số nước châu Âu, tỏ ra bi quan hơn về triển vọng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu so với OPEC.

Vào tháng 12/2023, IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ toàn cầu là 1,1 triệu thùng/ngày vào năm 2024, chỉ bằng một nửa so với dự báo của OPEC, do tăng trưởng kinh tế chậm và xe điện ngày càng phổ biến.

VÂN ANH