Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết chấm dứt các vụ tấn công ở Biển Đỏ

Ngày 11/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống, 4 phiếu trắng của Nga, Trung Quốc, Mozambique và Algeria.

Một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về các vụ tấn công liên tiếp của các tay súng Houthi trên Biển Đỏ.

Theo đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu lực lượng Houthi “ngừng ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ, hành động vi phạm luật pháp quốc tế, gây phương hại cho thương mại toàn cầu và làm suy yếu các quyền và tự do hàng hải cũng như hòa bình và an ninh khu vực".

Với ngôn từ mạnh mẽ nhất, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã lên án hàng loạt cuộc tấn công của các tay súng Houthi ở ngoài khơi bờ biển Yemen làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ và dấy lên nguy cơ xung đột ở Dải Gaza lan rộng ra toàn khu vực. Nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở Yemen.

Trước đó, phát biểu với báo giới cùng ngày, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric nói: “Chúng tôi vẫn rất lo ngại tình hình ở Biển Đỏ, không chỉ vì những diễn biến hiện nay, nguy cơ đối với hoạt động thương mại toàn cầu, với môi trường và cuộc sống, mà còn tiềm ẩn nguy cơ leo thang cuộc xung đột ra toàn bộ khu vực Trung Đông”.

Theo ông Dujarric, việc gia tăng các vụ tấn công ở Biển Đỏ đã khiến các công ty vận tải biển bỏ qua tuyến hàng hải này và thay vào đó chuyển hướng đi qua Mũi Hảo Vọng của Nam Phi, làm tăng đáng kể thời gian và chi phí hành trình.

Kể từ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza để trả đũa các vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel, lực lượng Houthi ở Yemen đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ nhằm thể hiện đoàn kết với người người Palestine.

Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, cũng đã thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo vệ giao thông hàng hải tại khu vực này, nơi có vai trò chiến lược với ít nhất 12% giao dịch thương mại hàng hóa thế giới đi qua.

THANH TUẤN