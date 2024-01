Fed: Giới doanh nghiệp Mỹ lạc quan về khả năng hạ lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/1 cho biết giới doanh nghiệp Mỹ đã bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hạ lãi suất, dù tình hình kinh tế nhìn chung không có gì biến động trong những tuần gần đây.

Trong cuộc họp tháng trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 22 năm qua, đồng thời dự định sẽ hạ lãi suất 3 lần trong năm nay trước những tiến triển trong việc kiểm soát lạm phát.

Trong bản cập nhật thường kỳ về tình hình kinh tế mang tên “Sách Be”, Fed cho biết nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau đã thể hiện sự lạc quan về khả năng hạ lãi suất trong những tháng tới, dù phần lớn trong số 12 khu vực của Fed cho biết “có rất ít hoặc không có thay đổi gì trong hoạt động kinh tế” kể từ khi bản cập nhật trước đó được công bố vào cuối tháng 11. Báo cáo của Fed cho biết gần như tất cả các khu vực đều nhận thấy dấu hiệu thị trường lao động hạ nhiệt và hoạt động chế tạo suy yếu.

Trong đó, các nhà phân phối ô tô đã bày tỏ lo ngại về giá xe mới, đặc biệt là khi chi phí vay đang gia tăng trong một môi trường lãi suất cao. Dù giá xe đã giảm nhẹ so với các mức cao nhất từ trước đến nay ghi nhận trong năm 2022, nhưng giá giao dịch trung bình của một chiếc xe mới vẫn gần 49.000 USD trong tháng 12/2023, theo số liệu từ công ty nghiên cứu ô tô và định giá xe Kelley Blue Book.

Một lo ngại khác được đề cấp đến trong báo cáo của Fed là sự gia tăng trong cước phí vận chuyển, do tình hình hạn hán ảnh hưởng đến Kênh đào Panama Canal, và sự gián đoạn tại Biển Đỏ do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào các tàu thương mại. Fed cho biết một số ý kiến cho rằng tình trạng căng thẳng trong chuỗi cung ứng có khả năng quay trở lại do tình hình hạn hán ở Kênh đào Panama buộc các hãng vận chuyển phải di chuyển qua Kênh đào Suez.

KHÁNH LY