Australia hỗ trợ người dân sở hữu nhà ở

Lời hứa trước bầu cử của chính phủ Thủ tướng Anthony Albanese về việc tạo ra một chương trình nhằm giúp người dân Australia sở hữu một căn nhà riêng đã đạt được một bước mới, khi chính phủ dự định trình lên Quốc hội dự luật “Hỗ trợ mua nhà” (Help to Buy).

Nếu được thông qua, chương trình trị giá 329 triệu AUD này (khoảng 218 triệu USD) sẽ giúp tối đa 40 ngàn người dân Australia có đủ điều kiện mua bất động sản, với khoản đặt cọc tối thiểu 2% mà không phải trả bảo hiểm thế chấp của người cho vay (LMI).

Chính phủ sẽ hỗ trợ những người mua nhà đủ điều kiện bằng cách đóng góp vốn chủ sở hữu lên tới 40% cho những ngôi nhà mới và 30% cho những ngôi nhà hiện có. Chương trình này nhằm mục đích giúp nhiều người dân Australia có thể mua nhà riêng hơn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng và giá nhà leo thang.

Những người mua bất động sản thông qua chương trình “Help to Buy” sẽ được trả phần tiền vay với mức giảm dần liên tục trong suốt thời gian tham gia chương trình. Các bang vẫn sẽ cần phải thông qua luật riêng để “Help to Buy” hoạt động trong phạm vi quyền hạn của mình. Một số bang như New South Wales, Victoria và Tasmania đã triển khai các chương trình tương tự.

Tất cả các bang đã đồng ý với nội các quốc gia về việc tiến hành luật hóa để chương trình này có thể được áp dụng trên toàn quốc từ năm 2024.

Bộ trưởng Nhà ở Julie Collins cho biết, chương trình này sẽ trao quyền sở hữu nhà cho 40 ngàn hộ gia đình ở Australia và bảo đảm rằng, người dân nước này sẽ có được một ngôi nhà an toàn với giá cả phải chăng. “Hỗ trợ mua nhà” được kỳ vọng làm thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người dân Australia, đặc biệt là những người đang phải đi thuê nhà. Chương trình không chỉ giúp hỗ trợ quyền sở hữu nhà với khoản tiết kiệm từ những khoản tiền gửi nhỏ hơn, mà nó sẽ mang lại điểm tựa lâu dài cho những người tham gia.

Trên thực tế, “Help to Buy” có thể giúp các chủ sở hữu nhà mới đủ điều kiện tiết kiệm hàng trăm AUD mỗi tháng cho khoản thế chấp của họ. Chương trình này bổ sung vào gói cải cách nhà ở của chính phủ và các chương trình bảo đảm hiện có, cho đến nay đã giúp hơn 86 ngàn người sở hữu nhà.

Chương trình cải cách nhà ở của chính phủ Albanese cũng bao gồm Quỹ Tương lai Nhà ở trị giá 10 tỷ AUD (khoảng 6,6 tỷ USD) mới được thành lập và mục tiêu quốc gia mới là xây dựng 1,2 triệu ngôi nhà.

