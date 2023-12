Ai Cập và Iran thảo luận về diễn biến mới nhất ở Gaza

Ngày 26/12, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza, cũng như những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn hoàn toàn tại vùng đất của Palestine.

Hoạt động cứu hộ được triển khai tại hiện trường vụ oanh kích của Israel xuống thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Shoukry nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và bền vững nguồn viện trợ nhân đạo ở Gaza, đồng thời kêu gọi thành lập một cơ chế của Liên hợp quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và giám sát hàng viện trợ nhân đạo.

Nghị quyết 2720 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc yêu cầu các bên trong cuộc xung đột đang diễn ra “cho phép, tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, an toàn và không bị cản trở” trên quy mô lớn cho người dân Palestine tại Gaza. Nghị quyết cũng kêu gọi “dừng ngay các hoạt động thù địch” để cho phép tiếp cận hàng viện trợ an toàn và không bị cản trở.

Hai ngoại trưởng đã đánh giá tình hình an ninh và nhân đạo đang ngày càng xấu đi ở Dải Gaza. Hai bên cũng thảo luận về những nỗ lực quốc tế nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo của người Palestine, vốn đang ảnh hưởng đến Ai Cập.

Trước đó, ngày 23/12, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi để thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza đang bị phong tỏa.

NGUYỄN TÙNG