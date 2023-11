Ukraine tự mở hành lang mới đưa ngũ cốc ra thế giới

Tổng thống Zelensky cho biết các đồng minh đã đồng ý cung cấp tàu để giúp Ukraine bảo vệ các tàu thương mại chở ngũ cốc trên hành lang mới ở Biển Đen nhưng họ vẫn cần có thêm hệ thống phòng không.

Theo hãng tin AP, giờ đây, ngày càng nhiều ngũ cốc được dỡ khỏi các silo quá tải, hướng đến các cảng trên Biển Đen của Ukraine, và chuẩn bị đi qua một hành lang vận chuyển non trẻ được thiết lập sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận do LHQ làm trung gian vào mùa hè này. Hành lang mới cho phép ngũ cốc di chuyển an toàn từ Ukraine ra thế giới ngay trong chiến tranh.

Tàu chở ngũ cốc Ukraine di chuyển qua Eo biển Bosphorus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga đã đình chỉ thỏa thuận mang tính bước ngoặt cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua ngả Biển Đen hồi tháng 7 năm nay.

Nhưng hiện tại, ngày càng có nhiều tàu thuyền hoạt động tại các cảng Biển Đen của Ukraine, chở đầy ngũ cốc, kim loại và các hàng hóa khác bất chấp mối đe dọa bị tấn công và trúng thuỷ lôi. Hoạt động này đang thúc đẩy nền kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp của Ukraine, đồng thời mang lại nguồn lúa mì, ngô, lúa mạch, dầu hướng dương và các loại thực phẩm giá phải chăng khác cho các khu vực ở châu Phi, Trung Đông và châu Á, những nơi mà giá cả địa phương tăng cao khiến tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng gia tăng.

Kể từ khi chuyến tàu đầu tiên khởi hành vào giữa tháng 9 trên hành lang mới, Agroprosperis cho biết họ đã vận chuyển hơn 300.000 tấn ngũ cốc đến Ai Cập, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bangladesh, Hà Lan, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, rủi ro đối với tàu thuyền vẫn là trở ngại chính cho hành lang vận chuyển mới. Nga đã cảnh báo vào mùa hè này rằng các tàu rời và đến các cảng Biển Đen của Ukraine sẽ bị cho là mang theo vũ khí.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các đồng minh đã đồng ý cung cấp tàu để giúp nước ông bảo vệ các tàu thương mại ở Biển Đen nhưng vẫn cần có thêm hệ thống phòng không.

Một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào cảng Odesa đã đánh trúng một tàu thương mại treo cờ Liberia trong tháng này. Không lâu sau đó, các công ty bảo hiểm, nhà môi giới và ngân hàng đã hợp tác với chính phủ Ukraine để công bố phạm vi bảo hiểm phù hợp cho các chuyến hàng ngũ cốc ở Biển Đen, giúp các chủ hàng yên tâm.

Đại sứ Mỹ tại Ukraine, Bridget Brink đăng dòng tweet trên mạng X hôm 24/11 rằng bất chấp các cuộc tấn công như vậy, Ukraine đã xuất khẩu hơn 5,6 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm khác thông qua hành lang mới. Trước chiến tranh, lượng xuất khẩu lên tới gần gấp đôi con số đó mỗi tháng, theo Thứ trưởng Kinh tế Ukraine, Taras Kachka.

THU HẰNG