Tiếp tục triển khai hiệu quả hợp tác song phương Việt Nam - Hà Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến 2/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại buổi hội đàm.

Sáng 2/11, sau Lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Hà Lan.

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyến thăm của Thủ tướng Mark Rutte có ý nghĩa quan trọng đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), góp phần đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hà Lan.

Thủ tướng Hà Lan khẳng định, Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng của Hà Lan tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam lần thứ 3 và gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau gần 1 năm kể từ chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12/2022; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và nhân dân Việt Nam dành cho đoàn.

Trong không khí tin cậy, chân thành và cởi mở, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong việc hiện thực hóa các cam kết và thỏa thuận hợp tác kể từ sau chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (tháng 12/2022) với hoạt động trao đổi đoàn sôi động, các cơ chế hợp tác tiếp tục được triển khai và một số văn kiện hợp tác mới đã được ký kết.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác song phương, đồng thời nghiên cứu thiết lập các cơ chế mới nhằm làm sâu sắc hợp tác chuyên ngành giữa hai nước; khẳng định kinh tế - thương mại là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý nước, nông nghiệp bền vững, góp phần chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực khai thác cát ngoài khơi, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai...

Hai bên nhấn mạnh khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là các lĩnh vực mang tính đột phá; nhất trí khai thác tối đa các tiềm năng hợp tác hai nước về công nghệ cao, sản xuất vi mạch điện tử, thiết bị bán dẫn, xây dựng nền tảng số và hệ sinh thái viễn thông, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này; nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thăm dò, khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng; quốc phòng - an ninh; hải quan; hàng hải; logistic; đẩy mạnh giao lưu nhân dân…

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, đặc biệt là Liên hợp quốc, khuôn khổ ASEAN-EU…

Về Biển Đông, hai bên nhất trí ủng hộ bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, ủng hộ tiến trình đàm phán COC thiết thực, hiệu quả giữa ASEAN và Trung Quốc.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 4 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, hiệp hội hai nước trong các lĩnh vực thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng, hải quan, đầu tư, thương mại… gồm trao Sách Cam Hà Lan; Thỏa thuận về việc thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hà Lan về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; Quyết định viện trợ không hoàn lại của Hà Lan cho chương trình Thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường EU thông qua nền tảng thương mại điện tử dành cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam; Ý định thư về hợp tác thăm dò và khai thác bền vững các khoáng sản quan trọng.

DƯƠNG GIANG