Mỹ và NATO hoãn thực thi Hiệp ước CFE từ ngày 7/12

Ngày 7/11, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan thông báo Mỹ cùng các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định tạm hoãn việc thực thi các nghĩa vụ theo Hiệp ước Kiểm soát lực lượng vũ trang thông thường tại châu Âu (CFE) từ ngày 7/12 tới. Quyết định trên được đưa ra sau khi Nga rút khỏi CFE.

Binh sĩ Mỹ tham gia một cuộc tập trận.

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ quyết định này được đưa ra sau khi có sự tham vấn và phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO. Nhiều nước thành viên CFE không tham gia NATO cũng ủng hộ việc hoãn thi hành CFE.

Nhắc lại Tuyên bố chung được đưa ra tại trụ sở NATO, Mỹ và các đồng minh cho rằng việc tạm hoãn thực thi nghĩa vụ của CFE sẽ giúp “tăng cường năng lực răn đe và khả năng phòng thủ” của NATO.

Mặt khác, Mỹ, đồng minh NATO và các đối tác có trách nhiệm khác tiếp tục khẳng định cam kết đối với việc kiểm soát hiệu quả các loại vũ khí thông thường, coi đó là một phần then chốt của an ninh châu Âu-Đại Tây Dương. Theo đó, các bên sẽ tiếp tục các biện pháp nhằm tăng cường an ninh và ổn định ở châu Âu, giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa hiểu nhầm, tránh xung đột và xây dựng lòng tin.

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga thông báo thủ tục rút Nga khỏi CFE đã hoàn tất và văn kiện này không còn hiệu lực đối với Moskva. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm bất kỳ thỏa thuận nào giữa Nga và các nước thành viên NATO trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí đều không thể thực hiện được từ ngày 7/11.

ĐOÀN HÙNG