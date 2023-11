Chủ tịch EC đề xuất 5 nguyên tắc định hướng tương lai của Dải Gaza

Ngày 6/11, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã đề xuất 5 nguyên tắc cơ bản để định hướng tương lai của Dải Gaza sau khi cuộc xung đột Israel-Hamas kết thúc.

Hoạt động cứu hộ được triển khai sau cuộc không kích của Israel xuống TP.Khan Younis, Dải Gaza, ngày 6/11/2023.

Các nguyên tắc, được gắn với triển vọng giải pháp hai nhà nước, bao gồm việc chấm dứt sự kiểm soát của Hamas đối với dải đất hơn 2,4 triệu dân này và dỡ bỏ lệnh phong tỏa nghiêm ngặt do Israel và Ai Cập áp đặt kể từ năm 2007.

Năm nguyên tắc đối với Dải Gaza do Chủ tịch von der Leyen đề xuất gồm: Không có nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố; Không có chính phủ do Hamas lãnh đạo; Không có sự hiện diện an ninh lâu dài của Israel; Không có sự cưỡng bức di dời đối với người Palestine; Không có sự phong tỏa kéo dài.

Tuy vậy, bà von der Leyen thừa nhận rằng tất cả những điều này có vẻ quá tham vọng khi xung đột vẫn đang diễn ra ác liệt.

Cộng đồng quốc tế phải nỗ lực hết sức để duy trì hy vọng, để tìm ra giải pháp lâu dài dựa trên nguyên tắc hai nhà nước, cùng chung sống trong hòa bình và an ninh.

Trong diễn biến liên quan, phát biểu ngày 6/11, Thủ tướng Áo Karl Nehammer nhấn mạnh khuôn khổ giải pháp hai nhà nước sẽ mang đến triển vọng giải quyết lâu dài vấn đề Israel-Palestine.

Phát biểu trong cuộc thảo luận với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Thủ tướng Áo khẳng định cuộc xung đột Hamas-Israel cần phải chấm dứt để tránh làm trầm trọng hơn tình hình tại Dải Gaza.

Ông cũng nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là đảm bảo viện trợ nhân đạo đến được Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập nhưng đồng thời phải đảm bảo rằng hàng viện trợ đến tay dân thường chứ không phải Hamas.

Nhà lãnh đạo Áo cũng kêu gọi hỗ trợ để giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ, trong đó có 1 công dân Áo.

Theo ông Nehammer, nhiều cuộc đàm phán nhằm tìm cách giải thoát các con tin hiện đang diễn ra trên tất cả các kênh chính trị-ngoại giao và Áo sẽ tiếp tục nỗ lực vì vấn đề này.

NGỌC LONG