Ukraine muốn tổ chức hội nghị hòa bình toàn cầu trong năm nay

Ukraine đang đặt mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu trong năm nay. Đó là tuyên bố của Thứ trưởng Ukraine Mykola Tochytskyi ngày 29/10, sau cuộc gặp với các quan chức quốc tế khác ở Malta vào cuối tuần qua nhằm thảo luận về công thức hòa bình của Kiev.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Thứ trưởng Tochytskyi cho hay: “Mục tiêu này vẫn cần thiết và khả thi. Chủ đề này đang được quan tâm”.

Quan chức ngoại giao Ukraine cho biết các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ sẽ tham dự cuộc họp.

Cuộc họp ở Malta diễn ra hai ngày 28-29/10, có sự tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến của đại diện từ 66 quốc gia, nhiều hơn 20 quốc gia tham gia so với cuộc họp gần đây nhất ở Saudi Arabia hồi tháng 8. Nga không tham dự các hoạt động thảo luận này.

Cuộc họp ở Malta đã thảo luận 5 điểm trong công thức 10 điểm do Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra năm ngoái gồm: an toàn hạt nhân, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thả tù nhân và người bị trục xuất, và toàn vẹn lãnh thổ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine khẳng định những nỗ lực của nước này nhằm thuyết phục các quốc gia “thế giới phương Nam” (Global South) đã không bị ảnh hưởng bởi các quan điểm khác nhau về cuộc xung đột Israel-Hamas, mặc dù điều đó sẽ phân tán sự chú ý khỏi cuộc chiến ở Ukraine.

“Những cuộc xung đột ở nơi khác có gây khó khăn hơn cho chúng tôi hay không? Tất nhiên là có thể, nhưng đây là một bằng chứng khác cho thấy công thức của Tổng thống Zelensky là quan trọng, vì nó liên quan đến hòa bình”, ông Mykola Tochytskyi nhấn mạnh.

Ukraine trong nhiều tháng đã tìm cách xây dựng mối quan hệ với các chính phủ châu Phi, châu Á và Mỹ Latinh, nhưng nhận thấy sự ủng hộ của nước này dành cho Israel trái ngược với lập trường của một số quốc gia đó.

Ông Tochytskyi xác nhận Trung Quốc không tham dự cuộc họp ở Malta mặc dù Kiev đã nỗ lực mời Bắc Kinh cử đại diện.

Ông cho biết Ukraine đang duy trì chính sách mở với Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào khác tham dự các hội nghị thượng đỉnh trong tương lai.

HOÀNG TRANG