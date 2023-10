Trung Quốc đồng ý xem xét lại thuế quan đối với rượu vang nhập khẩu từ Australia

Ngày 22/10, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Trung Quốc đã nhất trí xem xét lại mức thuế quan đánh vào rượu vang nhập khẩu từ Australia. Động thái này được cho là mở đường để Canberra ngừng đưa vụ tranh chấp giữa nước này với Bắc Kinh lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Thông cáo báo chí của ông Albanese nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh việc Trung Quốc đồng ý nhanh chóng xem xét lại thuế quan của mình”, đồng thời cho biết thêm quá trình này dự kiến kéo dài 5 tháng.

Nhân dịp này, ông Albanese cũng thông báo kế hoạch thăm Trung Quốc từ ngày 4-7/11, dự kiến có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang). Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia kể từ năm 2016, đánh dấu một bước cải thiện trong quan hệ song phương. Ông Albanese nhấn mạnh: “Tôi trông đợi chuyến thăm sẽ là bước quan trọng hướng tới đảm bảo mối quan hệ ổn định và hiệu quả với Trung Quốc”.

Kể từ khi lên nắm quyền tháng 5/2022, Thủ tướng Albanese đã cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc, vốn xấu đi dưới thời chính quyền tiền nhiệm của ông Scott Morrison.

Trung Quốc áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với rượu vang, rượu sữa và than của Australia từ năm 2020 sau khi quan hệ hai nước xấu đi do một loạt vấn đề. Đến nay Bắc Kinh đã dỡ bỏ hạn chế đối với than và rượu sữa nhập khẩu từ Australia.

Theo số liệu của chính phủ Australia, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của nước này.

PHƯƠNG HÀ