Tổng thống Putin nêu các nguyên tắc trong quan hệ quốc tế của Nga

Ngày 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi tất cả các nước tuân thủ 6 nguyên tắc trong quan hệ quốc tế, trong đó có bình đẳng, duy trì sự đa dạng và nỗ lực tạo ra một thế giới hòa nhập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ở Sochi, Nga.

Đây là tuyên bố của người đứng đầu nước Nga khi phát biểu tại phiên toàn thể của Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 20 diễn ra ở Sochi.

Nguyên tắc đầu tiên mà Tổng thống Putin nêu là tạo ra một môi trường thân thiện và một thế giới toàn diện, nơi không có những rào cản nhân tạo đối với giao tiếp giữa con người, khả năng hiện thực hóa sáng tạo và sự thịnh vượng của con người.

Thứ hai, sự đa dạng của thế giới không chỉ được bảo tồn mà còn phải là nền tảng cho sự phát triển toàn cầu.

Thứ ba, thế giới của tương lai là thế giới của những quyết định tập thể, không phải của cá nhân.

Thứ tư, an ninh toàn cầu và hòa bình lâu dài được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của mọi người. Tổng thống Nga khẳng định tính không thể chia cắt của an ninh, theo đó không thể bảo đảm an ninh cho một số người bằng cách gây tổn hại đến an ninh của những người khác.

Thứ năm, công lý dành cho tất cả mọi người và tất cả phải được tiếp cận những lợi ích của sự phát triển hiện đại.

Thứ sáu, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trên thế giới.

Tổng thống Putin có truyền thống gặp gỡ những người tham gia Hội nghị Thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai kể từ khi câu lạc bộ được thành lập vào năm 2004 (hội nghị đầu tiên được tổ chức ở Veliky Novgorod gần Hồ Valdai, nơi lấy tên của diễn đàn).

Kể từ năm 2014, các cuộc họp của Câu lạc bộ Valdai đã được tổ chức ở Sochi. Năm 2020, đại dịch COVID-19 khiến sự kiện này phải tổ chức ở Moscow và Tổng thống Putin tham dự qua cầu truyền hình.

Hội nghị năm nay có sự tham gia của 140 chuyên gia, chính trị gia, nhà ngoại giao và kinh tế đến từ 42 quốc gia trên thế giới với chủ đề “Đa cực công bằng: Làm thế nào để đảm bảo an ninh và phát triển cho tất cả mọi người”.

