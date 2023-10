Australia là một trong những quốc gia tốt nhất dành cho nữ giới

Viện Phụ nữ, Hòa bình và An ninh thuộc Đại học Georgetown (Mỹ) và Viện Nghiên cứu Hòa bình có trụ sở tại Na Uy mới đây đã công bố báo cáo Chỉ số phụ nữ, hòa bình và an ninh mới nhất. Báo cáo xếp hạng 177 quốc gia về sự hòa nhập, công bằng và an ninh của phụ nữ dựa trên việc phân tích 13 chỉ số, trong đó có việc làm, an toàn cộng đồng, tài chính toàn diện, tỷ lệ số ghế trong Quốc hội, khả năng tiếp cận công lý, mức độ gần với xung đột vũ trang…

Trong báo cáo Chỉ số phụ nữ, hòa bình và an ninh mới nhất, Đan Mạch được xếp hạng là quốc gia tốt nhất dành cho phụ nữ, tiếp đó là Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hà Lan và Luxembourg. Australia đứng thứ 11.

So với các quốc gia khác, Australia có tỷ lệ tử vong ở bà mẹ thấp - một chỉ số quan trọng về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khả năng đáp ứng của hệ thống đối với nhu cầu của phụ nữ. Australia cũng đạt kết quả tốt vì không có thái độ "trọng nam khinh nữ".

Về mặt an toàn, Australia đứng đầu bảng xếp hạng vì phụ nữ của quốc gia châu Đại Dương này gần như không phải đối mặt với nguy cơ xung đột vũ trang, với 0% phụ nữ sống trong phạm vi 50km xung đột vũ trang. Australia cũng đứng đầu bảng xếp hạng về tài chính toàn diện, với 100% phụ nữ từ 15 tuổi trở lên cho biết có tài khoản cá nhân hoặc tài khoản chung tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác.

Báo cáo cũng kiểm tra khả năng tiếp cận công lý, đo lường khả năng của phụ nữ trong việc đưa sự việc ra tòa và tìm kiếm các phiên tòa công bằng ở các quốc gia trên thang điểm từ 0-4. Kết quả là, Australia được 3,7 điểm, chỉ sau Đan Mạch với 3,96 điểm.

Tuy nhiên, Australia xếp hạng kém so với các quốc gia khác về nhận thức của phụ nữ về an toàn cộng đồng khi chỉ có 54% phụ nữ cho biết họ cảm thấy an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm tại khu vực họ sinh sống. Mặc dù tỷ lệ này đã tăng từ mức 48,7% năm 2017 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Singapore - quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng về chỉ số này khi có tới 94% phụ nữ cho biết họ cảm thấy an toàn.

THANH TÚ