Hàn Quốc dẫn đầu về đơn đặt hàng đóng tàu

Hàn Quốc trong tháng 7/2023 đã giành lại vị trí số 1 về đơn đặt hàng đóng tàu mới trên toàn cầu.

Theo Công ty Cung cấp dịch vụ nghiên cứu và thống kê có trụ sở tại Anh, Clarkson Research Services Ltd, các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc nhận được số đơn hàng tương đương 1,46 triệu tấn tổng hợp bù (CGT), đóng 29 tàu, chiếm 44% tổng đơn hàng 3,33 triệu CGT của toàn cầu. Tổng đơn của toàn cầu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2023 các nhà máy đóng tàu Hàn Quốc giành lại vị trí dẫn đầu. Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 2, với 1,13 triệu CGT, đóng 48 tàu, chiếm 34% tổng số đơn của toàn cầu.

Về số đơn đặt hàng tồn, Trung Quốc đứng đầu với 55,35 triệu CGT, chiếm 47% tổng số đơn 117,77 triệu CGT của toàn cầu tính đến cuối tháng 7/2023, tăng 190 ngàn CGT so với tháng 6. Con số của Trung Quốc tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc đứng ở vị trí thứ 2 với 39,26 triệu CGT, tăng 9% so với tháng trước và chiếm 33% tổng số đơn của toàn cầu.

Chỉ số giá tàu đóng mới của Clarkson ở mức 172,38 điểm trong tháng 7/2023, tăng 10,8 điểm so với cùng kỳ năm ngoái.

LÊ MINH