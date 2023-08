Giá xăng tại Australia cao kỷ lục

Giá bán lẻ xăng tại Australia ở mức cao kỷ lục so với tháng 7/2022 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá bán lẻ trung bình trên toàn quốc đối với xăng không chì 91 là 1,31 USD mỗi lít. Giá xăng tại thành phố Melbourne cao nhất, ở mức 1,38 USD/lít. Ở thành phố Adelaide và Brisbane, giá xăng trung bình lần lượt là 1,24 USD và 1,26 USD mỗi lít, trong khi ở thành phố Perth giá xăng là 1,31 USD và ở thành phố Sydney là 1,34 USD mỗi lít.

Giá bán buôn trung bình trên toàn quốc (giá trạm xăng trả) là 1,19 USD/lít đối với xăng không chì 91. Hồi tháng 4/2023, mức giá bán sỉ là 1,15 USD/lít.

Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) về thị trường dầu trong tháng 8/2023, nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu đang ở mức cao kỷ lục do lượng du lịch hàng không tăng mạnh vào mùa hè, lượng dầu sử dụng trong sản xuất điện và hoạt động hóa dầu của Trung Quốc tăng. Giá dầu đã tăng 23% kể từ giữa tháng 6/2023 khiến giá nhiên liệu bán sỉ ở Australia luôn ở mức cao.

Nhà phân tích nhiên liệu Chris Ford của trang mạng chuyên so sánh giá cả thị trường mang tên “Compare the Market” cho biết, giá bán sỉ đã tăng hơn 13 xu Australia 1 lít trong cùng giai đoạn, khiến giá bán lẻ cao trong thời gian dài hơn so với các biến động thông thường theo chu kỳ.

Ông giải thích rằng, giá xăng bán lẻ bị ảnh hưởng bởi giá dầu thô, vốn đã tăng sau quyết định giảm sản lượng dầu vào tháng 7/2023 của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (còn gọi là OPEC+) sau đợt cắt giảm vào tháng 11/2022. OPEC+ sản xuất khoảng 40% dầu thô của thế giới, điều đó có nghĩa là các quyết định về sản lượng của họ có ảnh hưởng lớn đến giá dầu.

Bên cạnh đó, tỷ giá hối đoái cũng khiến giá xăng dầu tăng. Dầu được thanh toán bằng đồng USD. Khi đồng AUD yếu đi, người dân Australia phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một số lượng. Ông Ford cho biết, mức giá này có thể vẫn ở trong vài tuần nếu đồng AUD tiếp tục suy yếu.

Thuế tiêu thụ đặc biệt mà Chính phủ Liên bang Australia áp với nhiên liệu đã tăng từ 46 xu Australia/lít lên 48 xu Australia/lít hồi đầu tháng 8/2023, dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Điều này cũng có thể góp phần khiến giá xăng tăng.

THANH TÚ