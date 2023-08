Giá gạo bán buôn của Thái Lan tăng cao

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, hạn hán đã đẩy giá gạo bán buôn năm nay tăng cao. Tính đến ngày 4/8, giá gạo thơm lài dao động từ 14.500 đến 16.000 baht (9-10 triệu đồng)/tấn. Gạo nếp dao động từ 13.500-14.700 baht/tấn và gạo thơm Pathum Thani dao động từ 12.000-13.000 baht/tấn.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, giá gạo bán lẻ vẫn ổn định. Năm nay, giá trung bình của gạo thơm và gạo trắng lần lượt là 210 baht và 118 baht (80.000 đồng)/bao (5kg), so với 209 baht và 119 baht/bao năm ngoái. Cục Lúa gạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan dự kiến sản lượng lúa năm nay là 32,35 triệu tấn, giảm 5,6% so với 34,3 triệu tấn năm ngoái, do hạn hán.

Trong khi đó, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Charoen Laothammatas đánh giá, năm nay có thể là một năm bội thu đối với nông dân vì giá lúa tăng mạnh. Ông Charoen nhận định, giá gạo trắng toàn cầu tăng cao chủ yếu do quyết định ngày 20/7 của Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - cấm xuất khẩu gạo tẻ thường để bảo vệ thị trường trong nước. Tuy vậy, ông cũng cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ sẽ kéo dài bao lâu.

ĐỖ SINH