Anh ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) thông báo, Anh đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện tại quốc gia này. Đáng chú ý, người này gần đây không đi du lịch.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở London, Anh.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết đang theo dõi biến thể BA.2.86. Theo bài đăng của CDC trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), biến thể BA.2.86 đã được phát hiện tại Mỹ, Đan Mạch và Israel.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và giới chức y tế của Mỹ đang theo dõi chặt chẽ biến thể phụ mới của chủng Omicron là BA.2.86, mặc dù chưa thể xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng do biến thể phụ mới này có thể gây ra.

WHO tuyên bố đã phân loại BA.2.86 là biến thể phụ đang được theo dõi “do số lượng đột biến gene ở quy mô lớn”. Theo WHO, cho đến nay mới chỉ xác định được 4 giải trình tự gene của biến thể phụ mới này. Do đó, chưa thể xác định được nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng và cần theo dõi chặt chẽ để có thể đưa ra đánh giá chính xác.

WHO hiện đang theo dõi 10 biến thể của virus SARS-CoV-2 và tất cả các biến thể phụ của chúng.

ĐÀO LÂM