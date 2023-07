Nhiệt độ trung bình toàn cầu tiếp tục ghi nhận kỷ lục mới

Theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nhiệt độ trung bình của không khí trên bề mặt Trái Đất trong ngày 4/7 đã lên mức 17, 180C, cao hơn mức 170C ghi nhận một ngày trước đó. Đây là hai mức nhiệt cao kỷ lục kể từ ngày 24/7/2022, thời điểm nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 16,920C. Đây cũng là dấu hiệu mới cho thấy tác động của tình trạng biến đổi khí hậu do hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch.

Đợt nắng nóng kéo dài tiếp tục hoành hành ở miền Nam nước Mỹ. Ảnh tư liệu

Nếu so sánh thì nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu dao động từ 12-170C vào bất kỳ ngày nào trong năm và đã lên tới 16,20C vào thời điểm đầu tháng 7 trong giai đoạn 1979-2000. Con số kỷ lục này chưa tính đến các phép đo khác, nhưng có thể sẽ bị phá vỡ khi Bắc Bán cầu bước vào mùa hè.

Ngày 5/7, cơ quan giám sát khí hậu châu Âu Copernicus đã xác nhận rằng ngày 3/7 là ngày nóng nhất theo số liệu của mình kể từ năm 1940. Hiện cơ quan này chưa xác nhận số liệu của ngày 5/7.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng cho đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8. Thậm chí tháng 6 vừa qua, nhiệt độ trung bình toàn cầu cũng ở mức nóng nhất mà Copernicus từng ghi nhận vào thời điểm đầu tháng 6.

Nhiệt độ sẽ tăng cao hơn mức trung bình lịch sử vào năm tới khi xảy ra hiện tượng thời tiết El Nino ở Thái Bình Dương. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã xác nhận rằng El Nino đang xảy ra. Bên cạnh đó, hoạt động của con người, trong đó chủ yếu là đốt nhiên liệu hóa thạch, đang tiếp tục thải ra khoảng 40 tỷ tấn khí thải gây hiệu ứng nhà kính CO2 mỗi năm.

BÍCH LIÊN