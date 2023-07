EU - Nhật Bản khởi động đối thoại chiến lược về an ninh, quốc phòng

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29 giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản ở thủ đô Brussels, hai bên đã nhất trí thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược để cùng phối hợp đối phó với những thách thức đối với hòa bình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (giữa) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (phải).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, sau khi kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố hai bên đang tiến thêm một bước trong hợp tác về an ninh.

Đối thoại chiến lược EU - Nhật Bản cũng sẽ bao gồm an ninh và quốc phòng, và cơ chế này sẽ thúc đẩy sự hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải hoặc các mối đe dọa mạng và hỗn hợp.

Về phần mình, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen nhận định, an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và an ninh châu Âu là “không thể chia cắt” và khẳng định EU sẽ tăng cường can dự vào khu vực này.

Chủ tịch EC nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược kinh tế khi cho rằng cả hai bên cần giảm thiểu rủi ro cho chuỗi cung ứng của mình. Vì vậy, theo bà von der Leyen, một trong những mục tiêu của cả EU và Nhật Bản là giảm sự phụ thuộc quá mức vào một một số ít nhà cung cấp cho các sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế của hai bên, chẳng hạn như các nguyên liệu thô quan trọng.

Trong bối cảnh này, Chủ tịch EC von der Leyen ca ngợi Thỏa thuận hành chính về hợp tác trong chuỗi cung ứng nguyên liệu thô quan trọng được ký kết vào tuần trước giữa EU và Nhật Bản, cũng như một bản ghi nhớ hợp tác về chất bán dẫn được ký vào ngày 3/7.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hoan nghênh quyết định của EU dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm của Nhật Bản, từng được đưa ra sau sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tái thiết khu vực bị ảnh hưởng.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ 29, EU và Nhật Bản cũng tái khẳng định cam kết “thực hiện đầy đủ và hiệu quả” quan hệ thương mại và đầu tư vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Hai bên đã nhất trí về thời hạn phê duyệt các yêu cầu xuất khẩu thịt bò từ các quốc gia thành viên EU và công nhận lẫn nhau về nguyên tắc khu vực hóa đối với bệnh cúm gia cầm gây bệnh cao.

EU và Nhật Bản cũng cam kết đẩy nhanh các cuộc đàm phán về luồng dữ liệu, với mục đích kết thúc trong năm nay.

HƯƠNG GIANG