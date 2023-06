WHO cảnh báo sự gia tăng lây lan các bệnh liên quan đến virus do El Nino

Ngày 21/6, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này đang chuẩn bị cho tình trạng gia tăng sự lây lan các bệnh liên quan đến virus như sốt xuất huyết, Zika và chikungunya do hiện tượng thời tiết El Nino.

Phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Zika tại Mumbai, Ấn Độ.

Theo ông Ghebreyesus, WHO đang chuẩn bị cho khả năng cao trong năm 2023 và 2024, hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng sự lây lan bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh do virus khác như Zika và chikungunya. Người đứng đầu WHO cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang thúc đẩy muỗi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở châu Mỹ.

Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong năm nay và Bộ trưởng Y tế nước này Rosa Gutierrez đã từ chức vào tuần trước trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng.

Hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức quay trở lại sau 3 năm hình thái khí hậu La Nina. Điều này có khả năng dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt vào cuối năm 2023 như các cơn bão nhiệt đới xuất hiện ở Thái Bình Dương hay mưa lớn ở Nam Mỹ, hạn hán ở Australia và một số vùng ở châu Á.

HỒNG NGUYÊN