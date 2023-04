Liên hợp quốc cảnh báo hệ thống y tế ở Sudan

Ngày 20/4, các tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, người dân Sudan đang cạn kiệt lương thực, nhiên liệu và các nguồn cung cấp thiết yếu khác, đồng thời hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước này có nguy cơ sụp đổ.

Nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc tại Sudan.

Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết thêm: “Chúng tôi rất cần một lệnh ngừng bắn nhân đạo để những thường dân bị thương và bị bệnh có thể đến bệnh viện. Người dân ở thủ đô Khartoum đã không thể rời khỏi nhà một cách an toàn để mua thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác trong nhiều ngày nay".

OCHA đã báo cáo về việc hệ thống phản ứng cứu trợ bị cản trở nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên cứu trợ và cướp bóc tại các cơ sở nhân đạo. OCHA cho rằng, các tổ chức nhân đạo phải có khả năng thực hiện công việc của họ và các cơ quan cứu trợ phải được triển khai nhân viên một cách an toàn.

Nhân viên cứu trợ của Liên hợp quốc cho biết: "Chúng tôi lo lắng rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe của Sudan có thể sụp đổ hoàn toàn. Các bệnh viện cần thêm nhân viên, vật tư và máu".

OCHA nhấn mạnh: “Chúng tôi lên án tất cả các cuộc tấn công vào nhân viên y tế, cơ sở và xe cứu thương - những thứ đang khiến nhiều người gặp nguy hiểm hơn”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt kê 16 bệnh viện trên khắp Sudan buộc phải đóng cửa do các cuộc tấn công. 9 trong số đó nằm ở thủ đô Khartoum và 16 bệnh viện khác, bao gồm cả ở bang Darfur, có thể sớm phải đóng cửa do nhiều nhân viên không thể đảm đương công việc trong khi nguồn cung cấp vật tư y tế thiếu thốn trầm trọng.

NGUYỄN TÚ