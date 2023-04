Ba Lan muốn duy trì hệ thống phòng không Patriot

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak ngày 23/4 bày tỏ mong muốn duy trì lâu hơn nữa các hệ thống phòng không Patriot của Đức triển khai ở nước này.

Bộ trưởng Blaszczak đã biện minh cho mong muốn của Vacsava với những diễn biến hiện tại trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Ông nêu rõ, có 2 lý do chính cho điều này: Thứ nhất, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn, do vậy mối đe dọa vẫn là thực tế và thứ hai, Ba Lan là trung tâm quan trọng nhất khi hỗ trợ Ukraine. Vũ khí của phương Tây sẽ được vận chuyển chủ yếu qua đường Ba Lan. Do vậy, các khẩu đội Patriot của Đức vẫn là một phần của hệ thống phòng không quan trọng giúp bảo vệ hoạt động này.

Các tuyên bố trên của ông Blaszczak được đưa ra khi vị Bộ trưởng Ba Lan đang ở Ramstein (Đức) để tham gia cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine.

Trước đó truyền thông Đức đăng tải thông tin cho rằng, hệ thống Patriot của Đức sẽ kết thúc sứ mệnh ở Ba Lan vào tháng 6 tới và ở Slovakia vào cuối năm nay. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức khẳng định, mọi kế hoạch liên quan sẽ được phối hợp với các đối tác trong NATO.

