Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất

Theo một số quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sắp tới Fed có thể tăng lãi suất cao hơn dự kiến để tiếp tục kìm chế lạm phát.

Đồng tiền mệnh giá 100 USD.

Ngày 14/2, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Richmond, Thomas Barkin, đã trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg rằng, nếu lạm phát tiếp tục cao hơn mục tiêu của Fed thì Fed có thể sẽ phải hành động “mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, Chủ tịch chi nhánh Fed tại Dallas, Lorie Logan cho rằng, Mỹ sẽ cần phải chuẩn bị để tiếp tục tăng lãi suất kéo dài hơn so với dự kiến, nếu như điều này là cần thiết để ứng phó với các thay đổi trong tầm nhìn kinh tế, hoặc để giảm các tác động tiêu cực.

Chủ tịch chi nhánh Fed tại Philadelphia, Patrick Harker cũng cho rằng, những người đưa ra quyết sách cần tăng lãi suất trên 5% và có thể cao hơn nữa, nhằm kiềm chế lạm phát, cho dù lạm phát đang có dấu hiệu chững lại.

Bà Patrick Harker phát biểu tại Đại học La Salle rằng, hãy để các số liệu quyết định xem lãi suất sẽ cần được tăng lên bao nhiêu.

Còn Chủ tịch chi nhánh Fed tại New York, John William cho rằng, Fed cần tiếp tục hành động để đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 2%.

Những nhận định này của các quan chức Fed được đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ thông báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, giảm nhẹ so với mức 6,5% của tháng 12/2022.

Chỉ số CPI lõi, chưa tính giá thực phẩm và năng lượng, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức 5,7% của tháng 12/2022. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp tỷ lệ tăng lạm phát thấp hơn so với tháng trước, sau khi lạm phát đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, xu hướng giảm lạm phát hiện nay chỉ ở mức trung bình. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng, Fed sẽ mất thời gian và nỗ lực để đạt mục tiêu lạm phát quay về mức 2%. Giá một số mặt hàng như giá nhà, giá xăng, giá cả nhà hàng… tại Mỹ hiện vẫn ở mức cao.

KIỀU TRANG