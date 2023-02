Đồng yen giảm giá mạnh sau thông tin về người kế nhiệm Thống đốc BoJ

Trong phiên giao dịch đầu tuần, đồng yen đã bất ngờ giảm giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ sau khi có tin Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ chọn ông Masayoshi Amamiya, người đang giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), làm người kế nhiệm Thống đốc Haruhiko Kuroda.

Vào lúc 9 giờ sáng 6/2 tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 132,06-07 yen/USD, tăng mạnh so với mức giao dịch 131,15-25 yen/USD tại thị trường New York và 128,59-62 yen/USD ở thị trường Tokyo vào lúc chốt phiên cuối tuần trước.

Không chỉ giảm giá so với đồng USD, đồng yen còn giảm giá so với đồng euro. Tỷ giá giao dịch giữa hai đồng tiền này được niêm yết ở mức 142,45-52 yen/euro, tăng mạnh so với mức 141,60-70 yen/euro ở New York và 140,16-20 yen/euro ở Tokyo vào cuối tuần trước.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến đồng yen mất giá là do các nhà đầu tư lo ngại nếu được thăng chức, Phó Thống đốc Amamiya có thể sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay của Thống đốc Kuroda.

Điều này sẽ khiến khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ tiếp tục nới rộng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, từ đó khiến đồng yen suy yếu.

Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Tokyo lại phản ứng khá tích cực trước thông tin trên. Sau 15 phút giao dịch đầu tiên, chỉ số Nikkei-225 tăng 0,83% so với mức chốt phiên cuối tuần trước lên hơn 27.738 điểm, còn chỉ số Topix cũng tăng 0,7% lên hơn 1.984 điểm.

ĐÀO TÙNG