Không phát hiện biến thể mới của SARS-CoV-2 ở Trung Quốc

Ngày 5/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố các dữ liệu phân tích cho thấy, không có biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện trong diễn biến dịch bệnh hiện nay tại Trung Quốc.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Thông tin trên được được ra khi WHO công bố các dữ liệu do Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Trung Quốc cung cấp. Trước đó 1 ngày, các quan chức WHO đã gặp các nhà khoa học Trung Quốc để thảo luận về tình hình dịch bệnh tại nước này.

Theo những dữ liệu phân tích được CDC Trung Quốc cung cấp, các dòng phụ BA.5.2 và BF.7 của biến thể Omicron đang là những dòng gây bệnh chủ đạo ở nước này. Cả 2 dòng phụ này gây ra khoảng 97,5% số ca mắc mới tại Trung Quốc.

Để có được kết quả trên, CDC Trung Quốc đã tổng hợp và phân tích hơn 2.000 gene từ các mẫu bệnh phẩm.

WHO cho biết, những dữ liệu trên trùng khớp với những dữ liệu được các quốc gia trên thế giới cung cấp dựa trên kết quả giải trình tự gene virus trong các mẫu bệnh phẩm từ những du khách Trung Quốc. Theo đó, các dữ liệu phản ánh không có biến thể mới hay đột biến đáng chú ý nào.

Phát biểu tại họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, cơ quan này vẫn duy trì liên lạc với Trung Quốc để nắm bắt tình hình dịch bệnh tại quốc gia này. Ông cũng tiếp tục nhấn mạnh vai trò của tiêm chủng, đặc biệt là các mũi tăng cường, giúp giảm thiểu các ca bệnh nặng và nhập viện vì mắc COVID-19.

Hiện số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc có chiều hướng tăng sau khi nước này điều chỉnh các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, cho phép dỡ bỏ nhiều hạn chế và nới lỏng các quy định phòng, chống dịch. Một số nước phản ứng thận trọng với điều chỉnh này, theo đó tăng cường kiểm dịch với những người đến từ Trung Quốc.

LÊ ÁNH