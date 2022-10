Trung Quốc và Nga phản đối HĐBA LHQ họp công khai về Triều Tiên

Ngày 4/10, Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ họp công khai về Triều Tiên trong ngày 5/10 để thảo luận việc Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Nga và Trung Quốc phản đối hình thức thảo luận như đề xuất của Mỹ.

Đề xuất của Mỹ nhận được sự ủng hộ của các nước Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc thông báo phản đối tổ chức họp công khai, cho rằng phản ứng của Hội đồng Bảo an nên tập trung vào giảm căng thẳng tình hình tại bán đảo

Triều Tiên.

Theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã chỉ trích vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng ngày 4/10 là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.

Người phát ngôn này cũng cho biết ông Guterres kêu gọi Triều Tiên nối lại đàm phán với các bên liên quan.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên vào lúc 7h23 sáng 4/10 từ vùng Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang. Tên lửa Triều Tiên bay được quãng đường khoảng 4.500km, ở độ cao tối đa khoảng 970km và bay qua lãnh thổ Nhật Bản.

Reuters đưa tin, theo quân đội Mỹ, các máy bay chiến đấu của nước này và Nhật Bản đã tiến hành diễn tập chung ngày 4/10 tại khu vực Biển Nhật Bản sau vụ Bình Nhưỡng phóng thử một tên lửa đạn đạo, và tên lửa này đã bay qua vùng Đông Bắc Nhật Bản.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ đóng tại Hawaii ra tuyên bố nêu rõ: “Cam kết của chúng tôi đối với công cuộc phòng thủ của Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn vững chắc không lay chuyển”.

Tuyên bố cho biết thêm rằng, cuộc diễn tập được thực hiện với các máy bay chiến đấu của Lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF).

Trước đó, theo hãng thông tấn Yonhap, Mỹ ngày 4/10 đã lên án việc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung trước đó cùng ngày, coi đó là một quyết định khinh suất gây ra một mối đe dọa không thể chấp nhập được đối với an ninh quốc tế và khu vực.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng thảo luận về những phản ứng phù hợp mà cộng đồng quốc tế nên thực hiện trong các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Adrienne Watson tuyên bố: “Hành động của Triều Tiên sẽ gây bất ổn và thể hiện sự coi thường rõ ràng của Triều Tiên đối với những nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ và những chuẩn mực an ninh quốc tế”.

Ngoài ra, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

NGUYỄN HẰNG - TTXVN