Trọng tâm là vấn đề Ukraine, Nga và NATO

Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 58 ngày 18/2 bắt đầu diễn ra tại khách sạn Bayerischer Hof ở thành phố Munich, thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv.

Không giống như năm ngoái phải diễn ra theo hình thức trực tuyến, hội nghị năm nay được tổ chức trực tiếp với sự tham dự của khoảng 600 đại biểu là các các nhà chính trị và chuyên gia hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới.

Hội nghị An ninh Munich - diễn đàn hàng đầu thế giới dành cho các tranh luận về chính sách an ninh quốc tế - năm nay chào đón trên 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, khoảng 100 bộ trưởng và quan chức cấp cao cùng rất nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại, an ninh, quốc phòng và kinh tế.

Các quan chức cấp cao nhất của các tổ chức quốc tế quan trọng như Liên hợp quốc, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cũng tham dự hội nghị.

Theo ban tổ chức, chủ đề chính của MSC năm nay sẽ là cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, bảo vệ khí hậu, nền dân chủ, quy tắc về công nghệ, hồi sinh liên minh xuyên Đại Tây Dương,... đặc biệt là căng thẳng gia tăng ở Đông Âu và tình hình tại một số khu vực xung đột nóng trên thế giới.

Tương lai của EU cũng như những đóng góp của Lục địa già nhằm xử lý các cuộc khủng hoảng sẽ được thảo luận trong ngày cuối của hội nghị. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, vấn đề Ukraine, Nga và NATO sẽ là trọng tâm chính của hội nghị.

Ngoài sự tham gia đã được thông báo trước của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, tại hội nghị năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng sẽ tới tham dự nhằm phối hợp với các đồng minh và đối tác để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine, cũng như tìm kiếm cách thức phản ứng thống nhất đối với Nga trong trường hợp nổ ra xung đột quân sự ở Ukraine.

Bên lề hội nghị, Ngoại trưởng Blinken cũng sẽ có các cuộc gặp song phương nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác xuyên Đại Tây Dương.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Đức, ngày 19/2, Ngoại trưởng 7 nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) cũng sẽ tiến hành cuộc gặp để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng sẽ tham dự MSC, trong khi Nga thông báo không tham dự sự kiện này. Do đại dịch COVID-19, hội nghị năm nay được cắt giảm quy mô so với những năm trước, đồng thời đại biểu tham dự phải đảm bảo chặt chẽ các quy định về phòng dịch.

Theo Chủ tịch MSC Wolfgang Ischinger, nhiều quan chức Nga phải hủy kế hoạch tham dự MSC do đã tiêm vaccine phòng COVID-19 khác với loại được công nhận ở Đức.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho hội nghị, khoảng 3.500 cảnh sát từ nhiều bang ở Đức đã được huy động và triển khai đều tại các địa điểm quanh khu vực diễn ra hội nghị.

Kể từ 6 giờ sáng 18/2 cho tới 17 giờ ngày 20/2, khu vực xung quanh khách sạn Bayerischer Hof được phong tỏa, chịu sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Giao thông đi lại cũng như hệ thống phương tiện công cộng trên toàn thành phố cũng bị ảnh hưởng, bởi sẽ có rất nhiều tuyến đường bị cấm và nhiều đoàn xe hộ tống các quan chức cấp cao ra vào sân bay.

Ngoài ra, lệnh cấm vật thể bay cũng được áp đặt với khu vực bán kính rộng 5,5km quanh quảng trường Sendlinger-Tor-Platz.

