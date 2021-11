Nhìn lại quy định bắt buộc tiêm vaccine COVID-19 trên toàn thế giới

Ngày 9/11, Anh trở thành quốc gia mới nhất ban hành quy định về tiêm vaccine bắt buộc sau khi chính phủ yêu cầu toàn bộ nhân viên ngành y tế phải tiêm đủ liều vaccine với hạn chót là mùa Xuân năm 2022.

Anh đang cùng một số quốc gia khác biến việc tiêm chủng COVID-19 trở thành điều kiện tuyển dụng đối với nhân viên y tế.

Phản ứng của người dân về tiêm chủng bắt buộc và biện pháp chống dịch COVID-19 tại các nước cũng rất khác biệt. Hàng loạt cuộc biểu tình lớn đã nổ ra để phản đối chính sách tiêm chủng và phòng dịch của các chính phủ.

Tại Mỹ, nơi đang gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm chủng chậm chạp, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đề xuất những công ty Mỹ có từ 100 người lao động trở lên tiêm vaccine cho nhân viên của họ hoặc thực hiện xét nghiệm thường xuyên, song kế hoạch này bị đảng Cộng hòa và các nhóm thương mại phản đối. Hôm 6/11, một tòa án liên bang ở Louisiana đã tạm thời dừng yêu cầu tiêm vaccine cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Khoảng 4 triệu nhân viên liên bang sẽ được tiêm chủng trước ngày 22/11 theo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ. Gần như tất cả nhân viên làm việc tại Nhà Trắng đều đã tiêm phòng. Tuy vậy, tỷ lệ này thấp hơn ở các cơ quan liên bang khác, đặc biệt là những nơi liên quan đến thực thi pháp luật và tình báo.

Khoảng 9.000 nhân viên trong ngành phục vụ cộng đồng TP. New York đã phải nghỉ không lương vào tuần trước vì không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine. Hàng ngàn lính cứu hỏa cũng xin nghỉ ốm để phản đối động thái này.

Italy là quốc gia châu Âu đầu tiên quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 đối với lực lượng y tế, nhân viên chăm sóc sức khỏe. Nhưng trong bối cảnh số người mắc COVID-19 gia tăng còn chiến dịch tiêm chủng giảm tốc, có khả năng Chính phủ Italy sẽ mở rộng yêu cầu bắt buộc đối với các nhóm khác nữa.

Italy đang hy vọng sẽ sớm đạt được mục tiêu bao phủ vaccine COVID-19 là 90% dân số. Tính đến ngày 9/11, gần 84% dân số trên 12 tuổi ở đây đã được tiêm chủng đủ liều. Tháng trước, đất nước này cũng ban hành quy định về giấy thông hành y tế mà tất cả người lao động cần phải xuất trình để chứng minh tình trạng tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi vào làm việc. Tuy nhiên, động thái bắt buộc này lại không làm tăng tỷ lệ người dân đi tiêm vaccine như kỳ vọng.

Ngày 9/11, người dân New Zealand tiếp tục tuần hành trước cửa trụ sở quốc hội nước này ở Wellington để phản đối chính sách bắt buộc tiêm vaccine cùng biện pháp phong tỏa của chính phủ. Trong năm nay, New Zealand đã gặp nhiều thử thách để khống chế đợt bùng phát có khả năng lây nhiễm cao do biến thể Delta gây ra, buộc Thủ tướng Jacinda Ardern phải chuyển từ chiến lược loại trừ tận gốc sang sống chung với virus, kết hợp phủ sóng tiêm chủng rộng rãi hơn.

Tháng trước, bà Ardern cho biết sẽ yêu cầu hai nhóm đối tượng là giáo viên và nhân viên trong lĩnh vực chăm sóc y tế và người khuyết tật phải tiêm chủng đầy đủ. Bà đồng thời cho biết các biện pháp chống dịch sẽ chỉ kết thúc sau khi 90% dân số đủ điều kiện được tiêm chủng.

Trong khi cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, nhiều người đã mang theo biểu ngữ với các thông điệp như “Tự do” và “Người dân New Zealand không phải là chuột thí nghiệm”. Họ hô vang khẩu hiệu yêu cầu chính phủ hủy bỏ việc tiêm phòng bắt buộc cũng như dỡ bỏ hạn chế.

Đầu tháng 10, Chính phủ Canada thông báo sẽ yêu cầu toàn bộ nhân viên trong ngành dịch vụ công liên bang và các lĩnh vực giao thông vận tải do liên bang quản lý phải tiêm vaccine.

Bất kỳ công chức liên bang nào, kể cả Cảnh sát Hoàng gia Canada, không muốn tiết lộ tình trạng tiêm chủng hoặc không muốn tiêm chủng đầy đủ sẽ bị cho nghỉ hành chính không lương kể từ ngày 15/11.

Hai tháng trước, Pháp đã cho nghỉ việc không lương 3.000 nhân viên y tế vì từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bộ trưởng Y tế Olivier Véran cho biết các nhân viên đã được thông báo bằng văn bản để tiêm chủng ít nhất một liều vaccine trước thời hạn do chính phủ quy định.

Bộ trưởng Véran cho biết vài chục người chọn cách nghỉ việc thay vì tiêm chủng, nhưng với khoảng 2,7 triệu nhân viên y tế ở Pháp, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân vẫn được đảm bảo.

Trong khi đó, Singapore đã lựa chọn cách tiếp cận về tài chính để thôi thúc người dân tiêm chủng. Từ ngày 8/12, nước này sẽ không miễn phí điều trị COVID-19 cho những người cố tình không tiêm chủng.

Chính phủ hiện chi trả toàn bộ chi phí điều trị COVID-19 cho toàn bộ nhân dân cũng như người cư trú và người có thị thực dài hạn, trừ khi họ có kết quả dương tính virus SARS-CoV-2 ngay sau khi trở về từ nước ngoài. Giới chức y tế nước này cho biết những người không tiêm chủng chiếm phần lớn bệnh nhân COVID-19 cần chăm sóc tích cực, gây sức ép cho hệ thống bệnh viện.

