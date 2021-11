Anh khẳng định vắc xin ngừa COVID-19 an toàn cho thai phụ

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn cho phụ nữ mang thai và không liên quan đến tỷ lệ biến chứng cao hơn. Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 26/11 đã đưa ra lời khẳng định này trong nỗ lực khuyến khích thai phụ tiêm chủng.

Theo UKHSA, dữ liệu thực tế từ việc triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở Anh hỗ trợ các nghiên cứu khác trên thế giới cho thấy chế phẩm này là an toàn khi được tiêm cho phụ nữ ở mọi giai đoạn của thai kỳ.

Cơ quan này nhận thấy không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ thai chết lưu, tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và tỷ lệ sinh non giữa phụ nữ đã và chưa được tiêm chủng.

Cụ thể, phụ nữ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 có tỷ lệ thai chết lưu là 3,35/1.000 người, thấp hơn một chút so với tỷ lệ 3,60/1.000 người ở phụ nữ chưa tiêm phòng. Tỷ lệ sinh non ở thai phụ đã tiêm vắc xin là 6,51%, cao hơn một chút so với tỷ lệ phụ nữ chưa tiêm phòng là 5,99%.

Giới chức y tế Anh cho biết, dữ liệu này đặc biệt giúp trấn an dư luận bởi những thai phụ đầu tiên được tiêm vắc xin là những người có bệnh lý nền và có nguy cơ biến chứng cao hơn khi mắc COVID-19.

Tiến sĩ Mary Ramsay, Trưởng bộ phận Tiêm chủng tại UKHSA cho biết: “Mọi thai phụ vẫn chưa được tiêm phòng nên tự tin đi tiêm và điều này sẽ giúp ngăn ngừa hậu quả nghiêm trọng nếu mắc COVID-19 trong thai kỳ”.

PHƯƠNG OANH