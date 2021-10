Liên hợp quốc kêu gọi quân đội khôi phục chính quyền dân sự tại Sudan

Ngày 29/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi quân đội Sudan khôi phục chính quyền dân sự mà họ vừa đảo chính đầu tuần này.

Trong thông cáo chung được tất cả các thành viên nhất trí thông qua, Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về vụ đảo chính vừa xảy ra ngày 25/10 tại Sudan; kêu gọi thả ngay tất cả những người bị đang bị quân đội giam giữ và kêu gọi tất cả các bên tham gia đối thoại không kèm điều kiện tiên quyết. Thông cáo chung do Anh soạn thảo được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an đã tiến hành phiên họp kín khẩn hôm 26/10 vừa qua.

Thông cáo chung của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ quan ngại về tình trạng một số cơ quan chuyển tiếp phải ngừng hoạt động cũng như việc quân đội tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok. Ông Hamdok hiện đã được tại ngoại tại nhà riêng sau khi cộng đồng quốc tế lên tiếng gây sức ép với quân đội. Tuy nhiên, các bộ trưởng khác của Sudan vẫn bị giam giữ.

Trong thông cáo chung, Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên cần hết sức kiềm chế, tránh sử dụng vũ lực và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần tôn trọng đầy đủ quyền con người.

HẢI VÂN