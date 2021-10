Đức kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán về thỏa thuận hạt nhân

Ngày 31/10, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, bà và nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới đều quan ngại trước hoạt động làm giàu urani của Iran, đồng kêu gọi Tehran quay trở lại bàn đàm phán về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và các nước này đã ký kết năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

EASA đã dỡ bỏ cảnh báo bay qua không phận Iran.

Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ tin tưởng Iran sẽ trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, bà cũng như nhiều nhà lãnh đạo khác trên thế giới đang quan ngại sâu sắc về việc hoạt động làm giàu urani vẫn đang diễn ra ở Iran.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ và một số nước châu Âu hối thúc Iran tuân thủ trở lại các điều khoản trong JCPOA nhằm tránh nguy cơ “leo thang nguy hiểm”.

Cùng ngày, người đứng đầu Tổ chức Hàng không dân dụng Iran (CAO) Siavosh Amir Mokri xác nhận Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã dỡ bỏ khuyến cáo các máy bay thương mại không bay qua không phận của nước Cộng hòa Hồi giáo vì “các lý do an toàn”.

Kênh truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Amir Mokri cho biết, để đi đến việc dỡ bỏ quy định hạn chế kéo dài gần 2 năm qua, CAO và Công ty quản lý sân bay Iran đã phải đàm phán với các hãng hàng không châu Âu, các cơ quan quản lý hàng không trong khu vực và EASA.

Tháng 1/2020, EASA đã ra khuyến cáo trên trong bối cảnh căng thẳng khi đó giữa Tehran và Washington gia tăng và sau khi Iran bắn hàng loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq nhằm đáp trả vụ quân đội Mỹ không kích sát hại Tướng Qasem Soleimani của Iran.

PHƯƠNG HOA