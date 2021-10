Chuyên gia khuyến nghị FDA cho phép sử dụng vắc xin của Pfizer cho trẻ em 5-11 tuổi

Ngày 26/10, một hội đồng chuyên gia độc lập đã bỏ phiếu với tỷ lệ ủng hộ áp đảo về việc khuyến nghị Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vượt trội hơn so với những rủi ro mà loại vaccine này đem lại.

Một em nhỏ Mỹ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech.

Việc cấp phép tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho nhóm tuổi này là một thủ tục pháp lý quan trọng để Mỹ có thể tiếp cận tiêm chủng cho khoảng 28 triệu trẻ em trong bối cảnh hầu hết các trường học đều hướng tới tổ chức học trực tiếp.

Mặc dù đây chỉ là khuyến nghị, song trong hầu hết các trường hợp trước đó, FDA thường thực hiện theo ý kiến đa số của các chuyên gia trong hội đồng tư vấn.

Nếu FDA cho phép tiêm vắc xin của Pfizer cho nhóm tuổi này, một ban cố vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) sẽ họp vào tuần tới để đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng vắc xin. Bên cạnh đó, vắc xin của Pfizer có thể được cung cấp cho nhóm tuổi này ngay trong tuần tới.

Thế giới ghi nhận hơn 245 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 sáng 27/10 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận hơn 245,25 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, với 422.213 ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua. Số ca tử vong tính đến nay là gần 4,98 triệu người, trong khi số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới 222,32 triệu người. Châu Âu đang trở lại là “điểm nóng” của dịch COVID-19 khi châu lục này chiếm hơn 50% tổng số ca mắc mới trên thế giới trong 24 giờ qua. So với ngày trước đó, số ca mắc mới trong 24 giờ qua cũng tăng hơn 50.000 ca. Diễn biến dịch bệnh tại châu Âu khiến giới chuyên gia y tế lo ngại nguy cơ bùng phát làn sóng dịch bệnh mới.

Trước đó, Pfizer và BioNTech cho biết vắc xin của họ cho thấy hiệu quả chống lại virus SARS-COV-2 lên tới 90,7% trong một thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em từ 5-11 tuổi. Mặc dù trẻ em bị ốm nặng hoặc tử vong do COVID-19 tương đối hiếm so với người lớn, tuy nhiên số trẻ bị biến chứng và nhiễm trùng do chưa được tiêm chủng đã tăng lên do biến thể Delta dễ lây lan.

Tiến sĩ Amanda Cohn, chuyên gia vắc xin nhi khoa tại CDC và là thành viên của hội đồng cho biết: “Chúng tôi không muốn trẻ em tử vong vì COVID-19, ngay cả khi số trẻ em đó ít hơn nhiều so với người lớn”. Tuy nhiên, các cố vấn cũng đã chú ý đến tỷ lệ viêm cơ tim có liên quan đến cả vắc xin của Pfizer/BioNTech và Moderna, đặc biệt là ở nam giới trẻ tuổi.

ĐẶNG HUYỀN