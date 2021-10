Tăng cường sáng kiến thúc đẩy thương mại trong đại dịch

Theo báo cáo được Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc công bố ngày 7/10, các sáng kiến tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và duy trì dòng chảy hàng hóa xuyên biên giới.

Báo cáo về tạo môi trường thuận lợi cho thương mại châu Á - Thái Bình Dương năm 2021, do ESCAP cùng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chuẩn bị, cho thấy rằng, bất chấp sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng cũng như chi phí vận chuyển gia tăng trong đại dịch, việc thực thi các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, chẳng hạn như thông quan nhanh chóng và số hóa các thủ tục thương mại, vẫn tăng so với số liệu trước đại dịch. Báo cáo nhấn mạnh rằng, số hóa thương mại xuyên biên giới có tiềm năng to lớn để giúp các nước trong khu vực tiếp cận các mặt hàng quan trọng. Báo cáo cũng chỉ ra rằng việc tăng tốc số hóa có thể cắt giảm hơn 13% chi phí thương mại trung bình trong khu vực.

Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP cho biết: “Ngoài số hóa, cũng cần theo đuổi các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại để làm hoạt động thương mại bền vững và bao trùm hơn”.

Báo cáo cũng đưa ra các đề xuất chính sách về cách tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua các tổ chức đa phương như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

