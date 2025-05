Túi Vải Giá Rẻ - Xưởng may túi vải đay giá rẻ, chất lượng TPHCM & Hà Nội

Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng túi vải đay ngày càng gia tăng. Bởi sản phẩm không chỉ được đánh giá cao về chất lượng mà còn thân thiện với môi trường. Nhận thấy được điều đó Túi Vải Giá Rẻ đã không ngừng nỗ lực cung cấp những sản phẩm tốt nhất và trở thành xưởng may túi vải Đay giá rẻ, chất lượng tại TPHCM & Hà Nội.

Giới thiệu xưởng may Túi Vải Giá Rẻ

Xuất phát từ một xưởng sản xuất nhỏ lẻ chuyên cung túi vải không dệt, túi vải canvas, túi vải bố đay hay balo túi xách được thành lập từ năm 2013 sau hơn 10 năm hoạt động Túi Vải Giá Rẻ đã trở thành một trong những xưởng may uy tín hàng đầu tại TPHCM và Hà Nội. Với bề dày kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các mẫu túi Túi Vải Giá Rẻ luôn tự tin đem đến cho khách hàng những sản phẩm đẹp nhất, chất lượng nhất.

Túi Vải Giá Rẻ đã không ngại đầu tư những trang thiết bị, máy móc hiện đại nhất đi kèm là đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, lành nghề. Với mục tiêu hướng đến phục vụ tốt những khách hàng trong nước và mở rộng hợp tác sang những thị trường khác Túi Vải Giá Rẻ đã chú trọng trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, số lượng và giảm mạnh chi phí in ấn. Chẳng những vậy còn không ngừng nỗ lực, tìm tòi và ứng dụng những phương pháp sản xuất tiên tiến. Trong suốt những năm qua Túi Vải Giá Rẻ đã từng bước khẳng định được tên tuổi của mình và nâng cao vị thế trở thành đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng, đơn vị.

Túi vải giá rẻ - Xưởng sản xuất túi vải đay theo yêu cầu uy tín

Có thể nói, Túi Vải Giá Rẻ là một xưởng sản xuất túi vải đay uy tín, lớn nhất tại TPHCM, Hà Nội. Tất cả các sản phẩm của Túi Vải Giá Rẻ luôn được đánh giá rất tốt vì các sản phẩm không chỉ được may từ những nguồn nguyên liệu cao cấp mà còn được sản xuất với dây chuyền hiện đại, kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo là hàng loại 1 chất lượng cao. Bên cạnh chất lượng, túi vải đay tại xưởng may Túi Vải Giá Rẻ còn đa dạng về mẫu mã, thiết kế. Đặc biệt, sản phẩm được may trực tiếp không qua trung gian nên giá thành rất tốt, ổn định.

Đến với Túi Vải Giá Rẻ khách hàng còn có thể yên tâm hoàn toàn vì khi hợp tác sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như:

* Báo giá sỉ, giá cạnh tranh trên thị trường.

* Nhận gia công sản xuất theo mọi yêu cầu của khách hàng với mức giá rẻ hơn so với những xưởng may khác.

* Hỗ trợ thiết kế trọn gói miễn phí từ logo cho đến hình ảnh, mẫu mã.

* Chính sách giao hàng tận nơi uy tín.

* Đổi trả nhanh chóng nếu sản phẩm không đáp ứng được các tiêu chí của khách hàng. Khách hàng sẽ được hỗ trợ đổi trả trong vòng 7 ngày.

* Khách hàng được kiểm tra sản phẩm kỹ càng trước khi nhận.

Thông tin liên hệ công ty Túi vải giá rẻ

Túi Vải Giá Rẻ là một sự lựa chọn đáng tin cậy mà bạn không nên bỏ qua. Với sản phẩm chất lượng, quy trình sản xuất chuyên nghiệp cùng vô vàn các mẫu sản phẩm túi vải đay in logo Túi Vải Giá Rẻ cam kết sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng tuyệt đối. Nếu bạn đang có nhu cầu đặt may túi vải đay hãy liên hệ ngay với Túi Vải Giá Rẻ để được nhân viên tư vấn nhanh chóng, giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp bảng giá sỉ tốt nhất. Túi Vải Giá Rẻ cam kết sẽ tiếp nhận và hỗ trợ kịp thời 24/24.

Dưới đây là thông tin liên hệ của Túi Vải Giá Rẻ. Bạn hãy lưu lại và liên hệ khi cần.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TÚI VẢI GIÁ RẺ

VP HCM: 77 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: 75A Đường Nông Vụ, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

VP Đà Nẵng: 260-262 Bắc Sơn, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Hotline: 0926.395.301 - 0984.035.247

Email: tuivaigiarehcm@gmail.com

Website: https://tuivaigiare.com.vn/