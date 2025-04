Sửa máy in brother tại nhà tận nơi - GFC Tech

GFC Tech cung cấp dịch vụ sửa máy in tại nhà, nhanh chóng và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý sự cố in ấn ngay tại nhà hoặc văn phòng. Công ty tiếp nhận sửa chữa các lỗi phổ biến như kẹt giấy, mờ chữ, không nhận lệnh in, hỏng hộp mực hay trục trặc phần cứng. Đội ngũ kỹ thuật viên sẽ đến tận nơi kiểm tra và khắc phục triệt để, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, không cần di chuyển máy đi xa hay phải chờ đợi lâu.

Giới thiệu về công ty GFC Tech

GFC Tech là đơn vị chuyên sửa máy in Brother, trực thuộc Công Ty TNHH Công Nghệ Thịnh Vượng GFC. Với hơn 28 năm kinh nghiệm và mạng lưới hoạt động phủ khắp 63 tỉnh thành, GFC Tech đã trở thành đối tác tin cậy của hàng nghìn doanh nghiệp, văn phòng và cá nhân trên toàn quốc. Công ty nhận sửa chữa hầu hết các dòng máy in Brother hiện nay – từ máy đen trắng, máy in màu, máy kỹ thuật số đến máy đa chức năng. Mỗi thiết bị đều được kiểm tra kỹ lưỡng và xử lý bởi đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, đảm bảo khắc phục lỗi nhanh chóng, đúng vấn đề và hạn chế tối đa phát sinh trở lại.

Điểm khác biệt của công ty GFC Tech không chỉ nằm ở tốc độ và chất lượng, mà còn thể hiện ở sự tận tâm trong từng dịch vụ. Với phương châm “Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển và thành công”, công ty luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm vượt mong đợi trong mỗi lần hỗ trợ. Dịch vụ của GFC Tech đã vinh dự đạt được các chứng nhận uy tín như ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015 – khẳng định cam kết về chất lượng và trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng và môi trường.

GFC Tech chuyên sửa máy in Brother tận nơi, uy tín toàn quốc, đạt chuẩn ISO quốc tế

Quy trình sửa máy in Brother tại GFC Tech

Khách hàng có thể tham khảo quy trình sửa máy in Brother tại GFC Tech để hiểu rõ cách thức chúng tôi tiến hành kiểm tra và khắc phục lỗi.

Bước 1: Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra chi tiết toàn bộ máy in, bao gồm cả các linh kiện nhỏ như trục từ, gạt mực, trống in… để xác định chính xác lỗi.

Bước 2: Sau khi xác định chính xác lỗi, GFC Tech sẽ đưa ra phương án xử lý phù hợp kèm báo giá cụ thể; nếu khách hàng đồng ý, kỹ thuật viên sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế linh kiện theo đúng thỏa thuận.

Bước 3: Sau khi sửa xong, kỹ thuật viên sẽ vệ sinh toàn bộ máy rồi test lại để chắc chắn máy in hoạt động bình thường và lỗi đã được xử lý trước khi bàn giao cho khách hàng.

Bước 4: Trường hợp lỗi tái phát sau khi sửa, khách hàng chỉ cần liên hệ lại, GFC Tech sẽ hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa hoàn toàn miễn phí theo chế độ bảo hành đã cam kết.

Cam kết chất lượng dịch vụ sửa máy in Brother tại GFC Tech

Để mang đến sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, GFC Tech cam kết những giá trị sau trong quá trình sửa máy in Brother tận nhà.

* Cam kết sử dụng 100% linh kiện chính hãng cho máy in Brother, đầy đủ nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng.

* Có mặt trong vòng 30 – 45 phút tại TP.HCM sau khi tiếp nhận yêu cầu, đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

* Hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa miễn phí nếu lỗi phát sinh trong thời gian bảo hành.

* GFC Tech sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và am hiểu sâu về dòng máy in Brother.

* Không yêu cầu đặt cọc – chỉ thanh toán sau khi sửa chữa hoàn tất và khách hàng hài lòng.

* Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán linh hoạt gồm: tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay) và quét mã QR.

* Chính sách giá ưu đãi cho khách hàng bảo trì máy in định kỳ hoặc sửa chữa số lượng lớn.

* Cung cấp hóa đơn VAT đầy đủ cho khách hàng doanh nghiệp.

GFC Tech cam kết sửa máy in Brother chất lượng, phục vụ tận tâm

Dịch vụ sửa máy in Brother tại nhà của GFC Tech giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, xử lý nhanh mọi sự cố mà không cần mang máy đi xa. Kỹ thuật viên hỗ trợ tận nơi, có mặt đúng hẹn, khắc phục lỗi triệt để ngay trong lần đầu kiểm tra. Gọi ngay GFC Tech theo thông tin bên dưới để được tư vấn và đặt lịch sửa máy in Brother tại nhà.

GFC Tech

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ:

+ TP.HCM: Tầng 18, Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM - 028 44550 247

+ Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - 024 44550 247

+ Đà Nẵng: 232 đường 2/9, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng - 0236 4455 247

- Hotline : 07 8834 8834

- Email: info@gfctech.vn

- Website: gfctech.vn