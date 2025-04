RING (Autonics) phát triển giải pháp mã vạch mới phục vụ doanh nghiệp Việt

Chuyến thăm của ông Suzuki - đại diện cấp cao RING (Autonics) - không chỉ củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc giới thiệu các giải pháp in mã vạch tự động hóa tiên tiến tại thị trường Việt Nam, mở ra cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Sự kiện hợp tác chiến lược trong bối cảnh thị trường mã vạch Việt Nam đang phát triển

Ngày 20/03/2024, Thế Giới Mã Vạch đã đón tiếp ông Suzuki, đại diện cấp cao của hãng máy in mã vạch RING (Autonics), trong cuộc gặp gỡ hợp tác chiến lược. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thị trường máy in mã vạch Việt Nam đang chứng kiến tốc độ tăng trưởng đáng kể, với mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 3,96% trong giai đoạn 2024-2032.

RING (Autonics Corporation, trụ sở tại Saitama, Nhật Bản), là tập đoàn trong lĩnh vực tự động hóa, chuyên phát triển và cung cấp đa dạng các giải pháp, bao gồm máy in mã vạch, hệ thống dán nhãn tự động và các giải pháp chuyên biệt cho từng ngành công nghiệp.

Ông Suzuki nhấn mạnh: "Thị trường mã vạch Việt Nam đang phát triển nhanh chóng với tiềm năng. Chúng tôi xác định Thế Giới Mã Vạch là đối tác chiến lược để mở rộng thị phần và mang các giải pháp tự động hóa đến doanh nghiệp Việt Nam."

Định hướng tự động hóa: Đón đầu xu thế phát triển của ngành công nghiệp 4.0

Ông Suzuki đặc biệt nhấn mạnh định hướng của RING (Autonics) trong việc đẩy mạnh phát triển các thiết bị máy in và dán nhãn tự động hóa. Trong bối cảnh thị trường tự động hóa công nghiệp toàn cầu dự kiến tăng từ 193,87 tỷ USD năm 2024 lên 205,11 tỷ USD vào năm 2025, RING (Autonics) đang tích cực phát triển các giải pháp đáp ứng xu thế này.

Ông Suzuki chia sẻ: "Xu hướng tự động hóa đang thay đổi toàn diện ngành công nghiệp, không chỉ ở các nước phát triển mà còn tại các thị trường đang phát triển mạnh như Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang đến những giải pháp tự động hóa toàn diện, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số."

Khẳng định vị thế nhà phân phối chính thức của Thế Giới Mã Vạch

Chuyến thăm của ông Suzuki thể hiện sự tin tưởng của RING (Autonics) đối với Thế Giới Mã Vạch, nhà phân phối chính thức và độc quyền các sản phẩm máy in tem nhãn mã vạch RING (Autonics) tại Việt Nam.

Ông Suzuki nhận xét: "Thế Giới Mã Vạch là đối tác chiến lược quan trọng của RING (Autonics) tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp và khả năng cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng của đội ngũ công ty. Sự hợp tác này đã mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, giúp họ tiếp cận các sản phẩm và giải pháp mã vạch cùng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu mãi."

Bà Hồ Thị Huệ, CEO của Thế Giới Mã Vạch, cho biết: "Chúng tôi vinh dự khi được RING (Autonics) lựa chọn là đối tác chiến lược. Với kinh nghiệm và am hiểu thị trường, Thế Giới Mã Vạch cam kết cung cấp các giải pháp mã vạch phù hợp cho doanh nghiệp mọi quy mô, từ sản xuất, logistics, bán lẻ đến y tế. Chúng tôi chú trọng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ hậu mãi. Mục tiêu là giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động."

Thông tin về Thế Giới Mã Vạch

Thế Giới Mã Vạch, với hơn 15 năm kinh nghiệm, là nhà cung cấp giải pháp mã vạch cho doanh nghiệp Việt Nam và là nhà phân phối chính thức các sản phẩm máy in mã vạch RING (Autonics). Công ty được khách hàng tin tưởng lựa chọn nhờ những thế mạnh:

* Đa dạng các giải pháp mã vạch: Thế Giới Mã Vạch cung cấp đa dạng giải pháp, bao gồm:

- Phần cứng: Máy in mã vạch công nghiệp/để bàn/in và dán nhãn tự động, máy quét mã vạch (có/không dây), máy kiểm kho cùng nhiều thiết bị khác.

- Phần mềm: Phần mềm thiết kế/in mã vạch, phần mềm quản lý kho hàng/bán hàng tích hợp mã vạch, giải pháp quản lý tài sản...

- Vật tư: Ribbon mực in, giấy in tem nhãn, thẻ nhựa, giấy in hóa đơn nhiệt…

* Dịch vụ hỗ trợ: Tư vấn, triển khai, bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo nhân viên sử dụng hệ thống, thời gian phản hồi nhanh chóng, bảo hành và bảo trì theo chính sách của hãng, tư vấn tối ưu hóa và đề xuất giải pháp.

* Đội ngũ chuyên viên: Thế Giới Mã Vạch sở hữu đội ngũ chuyên viên có trình độ cao, được đào tạo về sản phẩm và giải pháp mã vạch.

Với sự hợp tác chặt chẽ giữa RING (Autonics) và Thế Giới Mã Vạch, khách hàng tại Việt Nam sẽ được tiếp cận các sản phẩm và giải pháp mã vạch, cùng với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp, góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp mã vạch tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI MÃ VẠCH

Địa chỉ: 33/1 Hoàng Diệu, P.10, Q.Phú Nhuận, TPHCM.

Hotline: 19003438 - 028 3991 7356

Email: sales@thegioimavach.com

Website: thegioimavach.com