PVFCCo - Phú Mỹ tăng vốn điều lệ, đầu tư mạnh mẽ để phát triển

Quý I/ 2025, DPM đã khởi đầu tích cực với kết quả sản xuất kinh doanh vượt kế hoạch và tăng trưởng đáng ghi nhận ở nhiều chỉ tiêu. Tổng sản lượng sản xuất urê đạt 224.805 tấn, tương đương 102% kế hoạch quý. Đặc biệt, sản lượng NPK Phú Mỹ đạt 44.263 tấn, tăng 77% so với kế hoạch quý và tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm trước. Về kinh doanh, DPM tiêu thụ 236.353 tấn urê, đạt 120% kế hoạch quý; NPK 37.409 tấn tăng mạnh 50% so với cùng kỳ, đạt 154% kế hoạch quý. Tổng doanh thu trong quý I đạt 3.692 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch quý và bằng 29% kế hoạch năm – tăng 11% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 203 tỷ đồng, hoàn thành 257% kế hoạch quý.