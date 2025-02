Ngày 22/2/2025, tại Trung tâm Quảng trường TP. Bà Rịa, Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức chương trình An toàn giao thông và Hướng dẫn lái xe an toàn. Gần 30 học viên tham gia chương trình đã có một ngày trải nghiệm thú vị, bổ ích.

Các học viên trong chương trình.

Với sự hướng dẫn nhiệt tình từ Honda Việt Nam và Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu - Bà Rịa thông qua những tình huống gần gũi, mang tính thực tiễn cao cùng các phương pháp sinh động, hấp dẫn, chương trình đào tạo đã trang bị nhiều kiến thức cũng như kỹ năng lái xe an toàn cho gần 30 học viên tham dự.

Đại diện Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu khai mạc chương trình.

Hướng dẫn viên Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu đào tạo lý thuyết.

Nội dung khóa học gồm hai phần: đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực hành.

Theo đó, học viên được phổ biến Luật Giao thông đường bộ; kiến thức, kinh nghiệm lái xe an toàn trong các điều kiện giao thông khác nhau. Sau khi học lý thuyết và hướng dẫn một số thao tác cần thiết trước khi lái xe như: Kiểm tra xe, điểm mù và cách lên xuống xe an toàn, cảm nhận không gian xe và tư thế lái xe an toàn, học viên được thực hành thực tế với các tình huống "Cảm nhận không gian xe", "Ghép xe song song", "Kỹ thuật cua cọc tiêu thẳng”, "Phản xạ với tình huống nguy hiểm” và "Bài thi tổng hợp”.

Học viên học phần lý thuyết.

Đại diện Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cho học viên.

Kết thúc khóa học, Honda Ôtô Bà Rịa Vũng đã trao giấy chứng nhận và tặng quà lưu niệm cho các học viên. Các học viên mong muốn, thời gian tới, Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều khóa học lái xe an toàn cho các đối tượng khác nhau.

Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu trao giấy chứng nhận và tặng quà lưu niệm cho các học viên.

Đại diện Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, chương trình giúp học viên nâng cao hiểu biết về an toàn giao thông và kỹ năng cầm lái trong quá trình điều khiển phương tiện. Đơn vị tiếp tục nâng cao và hoàn thiện nội dung đào tạo và tổ chức thực hiện những chương trình ý nghĩa này vào cuối năm nay. Qua đó, nhằm góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn hơn tại tỉnh nhà.

