Toàn Phát - 15 Năm Uy Tín Thiết Kế Thi Công Hệ Thống Bếp Công Nghiệp, Gas, Hút Khói tại Việt Nam

Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công hệ thống bếp công nghiệp, hệ thống gas, hút khói bếp công nghiệp, Toàn Phát tự hào là đối tác tin cậy của của các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, và nhiều dự án lớn trên khắp Việt Nam.

Ưu điểm dịch vụ tư vấn thiết kế bếp công nghiệp Toàn Phát:

Toàn Phát hiểu rõ tầm quan trọng của hệ thống bếp công nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng món ăn và hiệu quả vận hành. Bằng khả năng tư vấn và thiết kế bếp công nghiệp chuyên nghiệp, tận tâm, Toàn Phát mang đến những giải pháp đạt chuẩn về an toàn thực phẩm theo quy trình một chiều, tối ưu công năng, tiết kiệm diện tích, đảm bảo giao thông thuận lợi và hiệu quả vận hành lâu dài.

* Thiết kế bếp một chiều: Đảm bảo luồng giao thông trong bếp, giảm thiểu nguy cơ nhiễm chéo thực phẩm.

* Vật liệu inox cao cấp: Toàn bộ hệ thống bếp sử dụng inox 304 loại 1, đảm bảo độ bền, an toàn vệ sinh.

* Giải pháp gas, hút khói thoát sàn hiệu quả: Toàn Phát hiểu rõ tầm quan trọng của các giải pháp trong nhà bếp công nghiệp. Các giải pháp thi công hệ thống gas an toàn, hệ thống hút khói, hệ thống thoát sàn hiệu quả luôn được Toàn Phát chú trọng và thi công hiệu quả, đảm bảo sự vận hành ổn định lâu dài cho khách hàng.

Các Dịch Vụ Bếp Công Nghiệp Trọn Gói Tại Showroom Toàn Phát

* Tư vấn thiết kế bếp công nghiệp: Phân tích nhu cầu cụ thể, đề xuất các giải pháp tối ưu công năng, chi phí, hiệu quả vận hành.

* Sản xuất gia công các thiết bị bếp công nghiệp Inox: Chất lượng, thẩm mỹ, an toàn.

* Nhập khẩu các thiết bị bếp công nghiệp từ các thương hiệu nổi tiếng.

* Tư vấn thiết kế hệ thống bếp công nghiệp đạt chuẩn, đảm bảo quy trình bếp một chiều.

* Thi công trọn gói hệ thống bếp công nghiệp: Tuân thủ tiêu chuẩn và quy trình nghiêm ngặt.

* Bảo hành, bảo trì các thiết bị bếp công nghiệp, nhà hàng: Cung cấp dịch vụ nhanh chóng, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định lâu dài.

Các giải pháp toàn diện cho hệ thống bếp công nghiệp

Trong lĩnh vực bếp công nghiệp, việc thiết kế và lắp đặt các hệ thống phụ trợ như gas, hút khói, và thoát sàn phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn nghiêm ngặt. Điều này không chỉ đảm bảo hiệu suất hoạt động mà còn bảo vệ sức khỏe, an toàn cho nhân viên và khách hàng.

- Hệ thống gas chuyên nghiệp: Hệ thống gas an toàn là điều tối quan trọng trong các bếp ăn công nghiệp. Hệ thống gas đạt chuẩn giúp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, giúp chủ đầu tư yên tâm trong quá trình kinh doanh, đảm bảo an toàn cho nhân viên và thực khách.

- Hệ thống hút khói: Hệ thống hút khói cần đảm bảo hút khói hiệu quả, ít ồn, thẩm mỹ. Hệ thống hút khói cần hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong bếp công nghiệp, dễ bảo trì, vệ sinh.

- Hệ thống thoát sàn: Hệ thống thoát sàn hiệu quả sẽ đảm bảo vệ sinh cho nhà bếp, đảm bảo không đọng mùi, rác thải và dầu mỡ ảnh hưởng đến hoạt động vận hành nhà bếp công nghiệp. Hiểu được vấn đề này nên Toàn Phát luôn ưu tiên tư vấn thiết kế hệ thống thoát sàn tiêu chuẩn, hiệu quả cho chủ đầu tư.

Dự Án Tiêu Biểu do Toàn Phát thi công:

1. Bếp thực hành các trường đại học:

* Toàn Phát tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công bếp thực hành cho các trường đại học nổi tiếng nhất tại Hồ Chí Minh.

* Các giải pháp về hệ thống gas, hút khói, thoát sàn hiệu quả, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt của tòa nhà.

2. Nhà hàng, khách sạn:

* Triển khai nhiều dự án lớn nhất trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn cao cấp trên khắp cả nước.

* Đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt về chất lượng và đóng góp vào sự thành công của khách hàng.

3. Bar, Cafe, trà sữa:

* Toàn Phát tự hào là đối tác của các sky bar, cocktail bar, nhà hàng và bar, bar bia, bar cafe với thiết kế độc đáo, tính thẩm mỹ cao, sự sáng tạo và linh hoạt trong tư vấn, sản xuất đem đến sự yên tâm và tin tưởng của khách hàng.

4. Bệnh viện:

* Toàn Phát tự hào là nhà thầu thi công căng tin và bếp ăn công nghiệp của các bệnh viện lớn trên cả nước. Hệ thống bếp bệnh viện do Toàn Phát thi công đáp ứng tiêu chuẩn cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, tối ưu công năng và hiệu quả hoạt động cao, đem đến sự hài lòng cho khách hàng.

5. Bếp ăn công nghiệp:

Các bếp ăn công nghiệp như bếp ăn căng tin nhà máy, trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp với số lượng từ 100 suất đến hàng ngàn suất với các thiết bị bếp công nghiệp hiện đại có công suất lớn, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, quy trình được tối ưu nhanh chóng, đảm bảo hiệu quả vận hành nhanh nhất.

Hãy để Showroom Toàn Phát là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp bạn, mang đến những giải pháp thiết kế thi công hệ thống bếp công nghiệp hiệu quả, hệ thống gas, và hút khói, thoát sàn trọn gói cho nhà bếp công nghiệp. Liên hệ ngay hôm nay để nhận tư vấn chi tiết!

Thông tin liên hệ :

* Địa chỉ: 210 Nguyễn Đình Chiểu, P Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM

* Hotline: 08 9838 9838

* Gmail: kien@toanphatcorp.vn

* Showroom: 351/A6 Quốc Lộ 13, P.Hiệp Bình Phước, Thủ Đức.

Chi nhánh :

* Đà Nẵng: Xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, Đà Nẵng

* Hà Nội: Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội