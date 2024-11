Một ca trồng răng giá bao nhiêu khi áp dụng phương pháp Implant

Chi phí trồng răng giá bao nhiêu? trồng răng implant có đau ko là một trong những vấn đề hàng đầu được nhiều người đặc biệt quan tâm khi nhắc đến trồng răng implant.

Trồng răng implant có đau ko

Thực tế quá trình trồng răng implant là một ca tiểu phẫu khá nhẹ nhàng và không gây ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe hay sinh hoạt của người bệnh. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là cấy ghép implant hoàn toàn không gây đau hay khó chịu cho người bệnh. Vì là phương pháp có xâm lấn vào nướu, do đó sẽ tạo nên những tổn thương nhất định khi thực hiện cấy ghép, vì vậy tùy cơ địa mỗi người mà cảm giác ê buốt hay đau của mỗi người là khác nhau.

Trồng răng implant là ca phẫu thuật xâm lấn nhẹ

Tuy nhiên, để giảm thiểu tối đa cảm giác của người bệnh, trong quá trình làm phẫu thuật bác sĩ sẽ thực hiện việc gây tê cục bộ ngay tại vị trí cấy Implant nên người bệnh sẽ không có cảm giác đau đớn khi bác sĩ thực hiện các thao tác khoan, vặn vít hay tác động vào xương hàm. Việc cấy ghép Implant sẽ diễn ra khá đơn giản, nhanh chóng, chỉ kéo dài khoảng 15-30 phút (tùy trường hợp).

Sau khi cắm ghép trụ vào trong xương hàm, người bệnh sẽ tiếp tục chăm sóc răng miệng tại nhà, lúc này thuốc tê sẽ dần hết tác dụng và người bệnh sẽ có cảm giác hơi khó chịu tại vùng má, vị trí răng vừa được xử lý, ngoài ra có thể xuất hiện hiện tượng bầm, có thể đau và bị chảy máu nhẹ.

Chi phí trồng răng giá bao nhiêu

Trồng răng giá bao nhiêu là một trong những thắc mắc của nhiều người, theo đó, tùy vào loại trụ mà người bệnh lựa chọn, trung tâm nha khoa, tình trạng sức khỏe răng miệng của người bệnh mà chi phí cho một ca trồng răng sẽ có sự khác biệt. Mức giá trung bình cho một ca cấy ghép implant sẽ rơi vào khoảng từ 15-30 triệu/răng.

Trồng răng giá bao nhiêu là vấn đề thường được nhiều người thắc mắc

Những yếu tố làm ảnh hưởng đến trồng răng Implant

Có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến việc trồng răng implant có đau ko cũng như hiệu quả của một ca trồng răng implant cũng như cảm giác đau trong và sau quá trình cắm ghép. Trong đó có thể kể đến như:

Trình độ tay nghề của người thực hiện trồng implant

Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất, quyết định 80% sự thành công cho một ca trồng cắm Implant. Với những bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao, lúc đó quá trình cắm trụ vào chân răng sẽ diễn ra dễ dàng, nhanh chóng và có độ chính xác cao. Điều này cũng sẽ giúp người bệnh có thể hạn chế tình trạng Implant bị đào thải sau cắm ghép, cũng như hạn chế cảm giác đau khi thực hiện ca phẫu thuật.

Sức khỏe tổng thể của người điều trị

Phục hình chiếc răng đã mất bằng cấy ghép Implant sẽ đòi hỏi sức khỏe người bệnh phải ổn định. Trường hợp nếu người bệnh gặp một số bệnh mãn tính về tim mạch, huyết áp hay tiểu đường,…lúc này cần kiểm tra kỹ, kiểm soát những chỉ số nằm ở mức an toàn mới tiến hành cắm trụ Implant vào trong vị trí xương hàm.

Sức khỏe người bệnh cũng ảnh hưởng đến thành công của ca cấy ghép implant

Ngoài ra, để một ca cấy ghép thành công, người bệnh cần phải đảm bảo không mắc những bệnh liên quan về răng miệng như: viêm nướu, viêm nha chu,… Do đó khi thăm khám, người bệnh cần trao đổi rõ tình trạng bệnh với bác sĩ để có phương án tối ưu nhất.

Trang thiết bị dùng trong hỗ trợ cấy ghép

Đây cũng được xem là một yếu tố quyết định đến việc thành công của một ca trồng răng Implant. Khi thăm khám và điều trị ở trung tâm nha khoa có máy móc hiện đại, tiện nghi, phòng lab đạt chuẩn….thì việc thực hiện cấy ghép Implant sẽ được diễn ra một cách an toàn hơn cho người bệnh. Nhờ đó, giảm cảm giác đau và tránh những biến chứng, nhiễm trùng sau ca phẫu thuật.

Địa chỉ cấy ghép Implant an toàn

Để trồng răng Implant an toàn, nhanh chóng và hiệu quả cao thì việc chọn một địa chỉ nha khoa uy tín là điều rất quan trọng. Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, bên cạnh sự hài lòng nhất của những bệnh nhân thì an toàn và sức khỏe của người bệnh là một trong những yếu tố then chốt được đặt lên hàng đầu được trung tâm đặc biệt chú trọng. Cũng chính vì thế, trung tâm thường xuyên bố trí và đổi mới hệ thống trang thiết bị hiện đại, tối tân trong thăm khám và thực hiện cấy ghép nhằm mang đến hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn, chúng tôi trang bị máy CT 3D trong kiểm tra cấu trúc xương hàm, giúp xác định chuẩn vị trí phẫu thuật, không gây đau cho bệnh nhân. Ngoài ra, hệ thống máy móc khác được sử dụng bổ trợ cho khám chữa bệnh cũng được nhập khẩu từ các nước Châu Âu, khắc phục và hạn chế tối đa những biến chứng có thể xảy ra khi thực hiện cấy ghép.

Có thể nói, với hệ thống trung tâm phủ khắp cả nước cùng với đó là đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn đang là một trong những địa chỉ được nhiều người tin tưởng và chọn lựa trong khám và chữa bệnh. Đặc biệt là trồng cắm Implant