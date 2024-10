Sổ tay in logo - quà tặng quảng cáo cho doanh nghiệp ngày nay

Dịch vụ thiết kế sổ tay in logo theo yêu cầu ngày càng được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng sử dụng làm quà tặng quảng cáo nhằm thu hút và tạo dấu ấn trong tâm trí khách hàng. Thiết kế tinh tế cùng tính ứng dụng cao, sổ tay quà tặng không chỉ là một món quà đơn thuần mà chúng còn mang theo thông điệp gửi gắm sự trân trọng và quan tâm đến người nhận.

Ngày nay, nhiều doanh nghiệp sử dụng sổ tay quà tặng trong các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi hay tri ân khách hàng cuối năm thay cho các sản phẩm quà tặng truyền thống. Không chỉ các doanh nghiệp lớn, mà ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang dần ưa chuộng và sử dụng sổ tay làm quà cho nhân viên, đối tác và khách hàng trong các dịp quan trọng.

Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp lựa chọn kết hợp sổ tay cùng với các loại quà tặng văn phòng hay quà tặng quảng cáo khác nhằm tăng thêm tính tiện dụng và giá trị cho món quà. Tại Hưng Việt Mỹ, sổ tay in logo thường được kết hợp cùng với bình nước giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, ly sứ, bút hay sạc dự phòng được thiết kế và in logo giúp đồ bộ và tăng tính cá nhân hóa, khắc họa rõ nét tên thương hiệu trong tâm trí khách hàng.

In sổ tay theo yêu cầu là một trong những dịch vụ phổ biến nhất hiện nay. Dịch vụ này đảm bảo đáp ứng nhu cầu riêng của khách hàng tạo ra những cuốn sổ tay mang dấu ấn cá nhân hoặc thương hiệu của doanh nghiệp. Nếu chưa biết lựa chọn đơn vị in sổ tay uy tín, chất lượng nào thì Hưng Việt Mỹ là công ty cung cấp quà tặng doanh nghiệp chuyên thiết kế và in ấn theo yêu cầu.

Sở hữu đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản cùng nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và in ấn quà tặng quảng cáo, Hưng Việt Mỹ hứa hẹn mang đến những giải pháp quà tặng phù hợp đảm bảo tính ứng dụng và đồng bộ cao với bộ nhận diện của thương hiệu.

Tại Hưng Việt Mỹ, khách hàng sẽ được nhân viên tư vấn ghi nhận và hỗ trợ thiết kế theo yêu cầu, chỉnh sửa miễn phí. Cụ thể, sau khi liên hệ tư vấn, nhân viên sẽ hỗ trợ ghi nhận ý tưởng và yêu cầu từ khách hàng, tiếp đến là gợi ý các loại sản phẩm sổ tay phù hợp. Sau đó, nhân viên sẽ hỗ trợ lên ý tưởng và thiết kế theo yêu cầu, đối với các mặt hàng có sẵn nhân viên sẽ hỗ trợ cho khách hàng xem sản phẩm mẫu trước khi tiến hành lên đơn và sản xuất hàng loạt.

Hưng Việt Mỹ cung cấp 3 loại sổ tay chính là sổ lò xo, sổ dán gáy và sổ tay bìa còng với đa dạng kích thước từ A4 đến B6, ruột sổ được làm từ chất liệu giấy ford hoặc kem tùy vào nhu cầu của khách hàng. Phần bìa sổ được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau như bìa da, bìa giấy, bìa nhựa hoặc bìa kiếng tùy vào mục đích và ngân sách của doanh nghiệp.

Công nghệ in ấn sổ tay được Hưng Việt Mỹ áp dụng chính là in nhanh, in offset. Đối với các loại sổ tay cao cấp bìa da, Hưng Việt Mỹ áp dụng thêm các công nghệ in hiện đại như: in dập chìm, ép kim vàng hoặc ép kim bạc giúp làm nổi bật lên logo và tên của thương hiệu.

Là một trong những công ty quà tặng doanh nghiệp tiên phong trên thị trường , Hưng Việt Mỹ sở hữu ưu thế về xuất nhập khẩu và sản xuất trực tiếp, quy mô hoạt động lớn, đội ngũ nhân viên tay nghề cao đáp ứng đa dạng mọi yêu cầu của khách hàng.

Tại Hưng Việt Mỹ, mức giá thiết kế và in sổ tay theo yêu cầu dao động từ 20.000đ - 105.000đ/quyển tùy vào số lượng, loại sổ và chất lượng sổ. Đặc biệt, thời điểm từ đây đến cuối năm Hưng Việt Mỹ sẽ có nhiều chương trình khuyến mãi cùng chính sách chiết khấu cao cho các đơn hàng lớn hoặc các công ty, đơn vị, cơ sở, tổ chức có nhu cầu in sổ tay theo yêu cầu làm quà tặng doanh nghiệp cuối năm.

Để biết chi tiết hơn về mức giá, chương trình khuyến mãi cũng như chính sách chiết khấu tại Hưng Việt Mỹ, vui lòng liên hệ số hotline: 0935095668 để được nhân viên tư vấn. Hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty tại địa chỉ: 108/20 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, TP. HCM