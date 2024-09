Name card là công cụ không thể thiếu trong giao tiếp kinh doanh hiện đại. Để tạo ấn tượng chuyên nghiệp và bền vững, việc lựa chọn một đơn vị in ấn uy tín là điều vô cùng quan trọng. Nếu chưa tìm được đơn vị nhận đặt in ấn name card đúng ý của các doanh nghiệp thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Topprint - đơn vị in name card giá rẻ, chất lượng tại HCM & Hà Nội.

Tại sao nên thực hiện in name card?

In name card hay còn được gọi là danh tiếp, đây được xem là một trong những vật rất cần thiết để giới thiệu doanh nghiệp của bạn. Chỉ với một tấm thẻ nhỏ gọn, các doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin liên hệ và tạo cơ hội kết nối với những người xung quanh. Việc thiết kế và sản xuất name card là một cách để quảng bá hình ảnh cá nhân hoặc doanh nghiệp của bạn.

Hơn nữa, sự chuyên nghiệp còn được thể hiện ngay từ những chi tiết nhỏ nhất và namecard chính là một trong số đó. Một thiết kế name card rối mắt, quá nhiều chi tiết sẽ khiến thông tin trở nên khó đọc và làm giảm giá trị của bạn. Thay vào đó, hãy tập trung vào một thiết kế đơn giản, tinh tế, vừa đủ để truyền tải thông điệp một cách hiệu quả.

Topprint - Đơn vị in name card chất lượng tại TPHCM & Hà Nội

Với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu in ấn đa dạng của khách hàng, đặc biệt là dịch vụ in name card giá rẻ, in nhanh và số lượng ít, xưởng in Topprint đã ra đời. Chúng tôi tự hào là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các giải pháp in ấn chất lượng cao, đáp ứng mọi yêu cầu từ khách hàng tại TP.HCM và Hà Nội.

Tại đây, sở hữu hệ thống nhà xưởng quy mô lớn, trang bị công nghệ in offset và in kỹ thuật số hiện đại bậc nhất. Topprint đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe từ phía khách hàng về chất lượng màu sắc, màu in trên tấm thiệp. Cùng với dịch vụ giao hàng miễn phí nội thành TP.HCM và Hà Nội, cũng như chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm hấp dẫn, Topprint tự tin là đối tác tin cậy của mọi khách hàng.

Bên cạnh đó, ngoài dịch vụ in name card thì đơn vị còn cung cấp nhiều dịch vụ khác nổi bật như in tờ rơi, in túi giấy, in tem nhãn, catalogue, sticker,... từ những thiết kế đơn giản đến phức tạp đều được Topprint chú trọng đến những chi tiết nhỏ mang đến khách hàng sự hài lòng.

Topprint - In name card giá rẻ tại TPHCM & Hà Nội

Topprint là đơn vị thực hiện thi công trực tiếp nên không qua bất kì khâu trung gian nào, đảm bảo mang đến khách hàng mức giá rẻ nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn cập nhật bảng báo giá cụ thể chi tiết, minh bạch đến khách hàng. Chẳng những vậy, mà còn áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu dành cho doanh nghiệp nhận đặt in name card với số lượng lớn.

Dưới đây là bảng giá in name card tại dịch vụ của chúng tôi khách hàng có thể cân nhắc:

Lưu ý:

* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

* Áp dụng cho in card 1 mặt

* Hoàn thành sản phẩm từ 1- 4 ngày

* Sử dụng giấy couches 300gsm, kích thước 5.5x9cm

* Cán mờ 2 mặt và đóng gói 100 cái/hộp

Nếu có nhu cầu về in name card chất lượng với mức giá phải chăng thì hãy nhanh liên hệ ngay đến Công ty In Ấn Topprint để được tư vấn trực tiếp nhé!

Thông tin liên hệ

CÔNG TY IN ẤN TOPPRINT

Văn phòng TPHCM: 70 Dương Đức Hiền, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng Hà Nội: 75a Đường Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội.

Email: topprint.vn@gmail.com

Điện thoại / Zalo : 0901 936 134

Website: https://topprint.vn

Facebook: facebook.com/www.TopPrint.vn