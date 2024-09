Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình An toàn giao thông và Hướng dẫn lái xe an toàn

Đối với Honda Ôtô Việt Nam nói chung và Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, an toàn giao thông luôn là vấn đề được chú trọng hàng đầu. Nhằm tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông và hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn, ngày 14/9/2024, Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức chương trình “An toàn giao thông” tại Đại lý Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu (KP.Hương Tân, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT).

Thông tin về chương trình An toàn giao thông 2024.

Tham gia chương trình đào tạo, học viên/khách hàng được cung cấp kiến thức về Luật Giao thông đường bộ và hướng dẫn một số kỹ năng lái xe an toàn như: kỹ năng và phương pháp lái xe an toàn, cách xử lý tình huống phù hợp với tình trạng giao thông hiện nay…

Theo đó:

- Về lý thuyết: học viên/khách hàng được phổ biến nội dung Luật Giao thông đường bộ; kiến thức, kinh nghiệm lái xe an toàn trong các điều kiện giao thông khác nhau như: lái xe khi trời tối, lưu thông trên đường trơn trượt, phòng tránh tai nạn tại điểm giao cắt, các tình huống nguy hiểm khi lái xe.

Các học viên làm bài lý thuyết.

- Về thực hành: Sau khi học lý thuyết, học viên/khách hàng hàng sẽ được hướng dẫn một số thao tác cần thiết trước khi lái xe như: kiểm tra xe, điểm mù và cách lên xuống xe an toàn, cảm nhận không gian xe và tư thế lái xe an toàn. Sau đó, học viên/khách hàng tiếp tục thực hành thực tế với các tình huống: Cảm nhận không gian xe, Ghép xe song song, Kỹ thuật cua cọc tiêu thẳng, Phản xạ với tình huống nguy hiểm và Bài thi tổng hợp.

Đại diện Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn các kỹ năng lái xe an toàn cho học viên.

Chương trình nhằm giúp học viên/khách hàng nâng cao ý thức, cải thiện hành vi, tham gia giao thông văn minh để không gây tai nạn giao thông cho mình cũng như gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Với phương pháp đào tạo khoa học, trực quan sinh động cùng nhiều trang thiết bị đào tạo và bài học bổ ích, chúng tôi hy vọng sẽ mang lại cho học viên/khách hàng những giờ học thoải mái, vui vẻ và hiệu quả.

Chương trình An toàn giao thông 2024 được triển khai cụ thể như sau:

- Thời gian: Ngày 14/9/2024

- Địa điểm: Đại lý Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu (KP.Hương Tân, P. Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT).

Thông tin liên hệ:

Đại lý Honda Ôtô Bà Rịa Vũng Tàu

📍 KP. Hương Tân, P. Long Hương, TP. Bà Rịa

📞 Hotline Công ty: 1800 556 872

📞 Hotline Kinh Doanh: 0937 900 202

📞 Hotline Dịch Vụ: 0933 367 887

🌐 Website: http://hondaotovungtau.com.vn/

🌐 Tiktok: www.tiktok.com/@hondaotobrvt

🌐 Instagram: https://www.instagram.com/hondaotovungtau_official

🌐 YouTube: https://youtube.com/@hondaotobariavungtau-baria2690

📩 info@hondaotovungtau.com.vn