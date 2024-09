Giải đáp phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bao nhiêu tiền?

Đứt dây chằng chéo trước là tổn thương phổ biến thường gặp trong các hoạt động thể thao hoặc khi lao động nặng.

Tổn thương này có thể gây biến chứng nặng nếu không được phẫu thuật sớm. Tuy nhiên, nhiều người đang băn khoăn không biết phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bao nhiêu tiền. Là chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối, BS CKI Lê Văn Quỳnh sẽ giải đáp cho người bệnh.

Nhiều biến chứng xảy ra khi đứt dây chằng chéo trước

Khảo sát tại các bệnh viện có thể thấy, nhiều người bị đứt dây chằng đầu gối do những tai nạn bất ngờ trong thể thao hoặc trong sinh hoạt. Ngoài ra, tai nạn giao thông cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ người bị đứt dây chằng chéo trước. Chấn thương này có thể xảy ra ở mọi độ tuổi và giới tính. Điều đáng nói là đa số mọi người khi bị ngã và đập đầu gối xuống đất thường nghĩ rằng cơn đau sẽ hết sau vài ngày và chủ quan không đi thăm khám. Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Các cầu thủ bóng đá rất dễ bị chấn thương đứt dây chằng chéo.

BS CKI Lê Văn Quỳnh, hiện đang công tác tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, khớp gối có cấu trúc rất phức tạp. Trong đó dây chằng chéo có vai trò giữ vững và đảm bảo sự vận động của khớp gối. Vì thế, đứt dây chằng chéo trước sẽ khiến phần mâm chày cẳng chân có xu hướng bán trật ra trước khiến người bệnh gặp khó khăn khi hoạt động thể thao hoặc thực hiện các động tác phức tạp trong sinh hoạt.

Đáng chú ý, đứt dây chằng chéo nếu không được mổ tái tạo sớm sẽ gây nên các tổn thương thứ phát liên quan đến các cấu trúc khác trong khớp gối như: teo cơ đùi, chân yếu, rách sụn chêm, thoái hóa khớp, bong tróc bề mặt sụn khớp, đi lại khó khăn,...Đây là những biến chứng nguy hiểm mà người bệnh không thể xem thường. Đối với các vận động viên thể thao, đứt dây chằng chéo ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của họ. Vì vậy việc phẫu thuật là rất cần thiết để phục hồi chức năng vận động như cũ.

Cũng theo BS. Lê Văn Quỳnh, nếu bị đứt dây chằng chéo trước, bệnh nhân cần được tiến hành phẫu thuật để tái tạo dây chằng. Thời điểm “vàng” để phẫu thuật là từ 1 tuần đến 2 tháng sau khi bị chấn thương. Đây là giải pháp hiệu quả nhất để cải thiện chức năng khớp gối đồng thời giúp phòng tránh các tổn thương thứ phát gây ra bởi đứt dây chằng chéo trước.

Phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bao nhiêu tiền?

Anh Lê Văn D (25 tuổi, Dĩ An, Bình Dương) bị đứt dây chằng chéo cách đây 9 tháng do tai nạn giao thông. Mặc dù trước đó, kết quả chụp cộng hưởng (MRI) ở bệnh viện đã khẳng định anh bị đứt dây chằng chéo trước nhưng phần vì bận công việc, phần vì lo ngại chi phí phẫu thuật cao nên anh D vẫn chần chừ chưa quyết định mổ. Anh dùng dụng cụ bó gối thể thao để đi lại, hoạt động như bình thường. Tuy nhiên mới đây, khớp gối ngày càng mất đi sự vững vàng và đi lại khó khăn hơn. Anh D đã liên hệ với BS Quỳnh để được tư vấn về phương pháp và chi phí phẫu thuật.

Từng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước cho nhiều bệnh nhân, BS CKI. Lê Văn Quỳnh cho biết: “Chi phí phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bao gồm các khoản chính là: Chi phí khám và xét nghiệm, tiền dụng cụ phẫu thuật nội soi và cấy ghép, tiền phẫu thuật, tiền giường, tiền thuốc, vật lý trị liệu, toa thuốc khi ra viện. Nếu người bệnh có BHYT thì chi phí tổng hết khoảng 35 triệu đồng. Trường hợp bệnh nhân không có BHYT chi phí sẽ từ 60 - 70 triệu đồng”.

Được biết, BS Quỳnh đã là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối tại TPHCM. Khi nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, BS Quỳnh luôn áp dụng các phương pháp mổ mới nhất như: Phương pháp all inside 1 bó 2 đường hầm, 2 bó 3 đường hầm, 2 bó 4 đường hầm; phương pháp all inside, out side in để khâu sụn chêm bị rách. Đây đều là những phương pháp ít xâm lấn, an toàn và mang lại hiệu quả bình phục nhanh. Sau mổ, bệnh nhân hoàn toàn có thể đá banh được. Bệnh nhân có thể tìm hiểu thêm về các kỹ thuật mới này trên website bslevanquynh.vn.

Người bệnh tập đi chỉ sau 2 ngày phẫu thuật nội soi với BS.Quỳnh.

Đặc biệt, phẫu thuật đứt dây chằng chéo với bác sĩ Quỳnh, người bệnh được hưởng chế độ BHYT theo quy định mà không cần làm giấy chuyển viện từ tuyến dưới. BHYT sẽ chi trả từ 80-100% chi phí theo danh mục của bảo hiểm. Ngoài BHYT, người bệnh có thể sử dụng bảo hiểm tư nhân để thanh toán viện phí.

Như vậy, BS.Quỳnh đã giải đáp cho nhiều người bệnh về vấn đề phẫu thuật đứt dây chằng chéo trước bao nhiêu tiền. Ngoài ra, BS Quỳnh còn khuyến cáo cho người bệnh một số vấn đề quan trọng để phòng tránh đứt dây chằng như: Cần khởi động trước khi chơi thể thao, ưu tiên các bài tập tăng độ dẻo dai cho dây chằng như đi bộ, đạp xe, bơi lội,...Ngoài ra cần hạn chế mang vác đồ nặng hoặc sai tư thế khi chơi thể thao.

