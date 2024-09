Á Đông Land và Vinhomes ký kết hợp tác phân phối The Opus One

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Á Đông Land và chủ đầu từ Vinhomes - Samty đã ký kết hợp tác phân phối chính thức The Opus One ngày 25/06/2024 cùng hơn 30 đại lý F1 khác.

Giới thiệu đại lý F1 Á Đông Land

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Á Đông Land hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và phân phối bất động sản. Với tôn chỉ hoạt động "Chuyên Nghiệp - Trách Nhiệm - Tận Tâm", công ty cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm đầu tư chất lượng, giá trị và tiềm năng.

Thông tin công ty:

* Trụ sở công ty: Toà nhà 13-T2 Manhattan Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Tp Thủ Đức

* Mã số thuế: 0316796067

* Năm thành lập: 2021-04-09

* Website: adongland.vn

Dịch vụ:

* Tư vấn đầu tư bất động sản

* Phân phối dự án bất động sản

* Môi giới bất động sản

* Quản lý bất động sản

Thành tựu:

* Đã và đang phân phối nhiều dự án bất động sản lớn, uy tín trên thị trường.

* Xây dựng được đội ngũ chuyên viên chất lượng cao, giàu kinh nghiệm.

* Nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao từ khách hàng.

Á Đông Land tự hào là đơn vị đại lý F1 The Opus One và là đơn vị tiên phong phân phối sản phẩm thuộc của chủ đầu tư Vinhomes trên cả nước.

Các dự án Á Đông Land đã phân phối của chủ đầu tư Vinhomes như: Vinhomes Grand Park, Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City,...

Lý do nên chọn The Opus One qua Á Đông Land

Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp:

Á Đông Land tự hào có đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng từ khâu tư vấn, lựa chọn căn hộ, đến hoàn tất thủ tục mua bán.

Đội ngũ này không chỉ giúp khách hàng tìm được sản phẩm phù hợp mà còn đảm bảo mọi giao dịch diễn ra suôn sẻ và minh bạch.

Chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính:

Khi mua căn hộ tại The Opus One thông qua Á Đông Land, khách hàng sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt cùng những giải pháp tài chính linh hoạt.

Bên cạnh đó, Á Đông Land còn hỗ trợ khách hàng trong việc vay vốn, tư vấn lãi suất và các thủ tục liên quan, giúp quá trình mua nhà trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Cam kết về chất lượng dịch vụ:

Á Đông Land cam kết đem đến dịch vụ chất lượng cao, từ tư vấn ban đầu đến dịch vụ hậu mãi.

Công ty luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, đảm bảo mọi quyền lợi và nhu cầu của khách hàng đều được đáp ứng đầy đủ và kịp thời.

Thông tin liên hệ và cách thức mua The Opus One

Để nhận được tư vấn chi tiết và đặt mua căn hộ tại The Opus One, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Á Đông Land qua các kênh sau:

* Hotline: 0901.30.30.92 - 0938.567.038

* Email: adongland123@gmail.com

* Địa chỉ văn phòng: 13 Đường T2 Manhattan Vinhomes Grand Park, P. Long Bình, TP Thủ Đức.

Danh sách các đại lý F1 The Opus One

Danh sách các đại lý F1 The Opus One chính thức ký kết hợp tác phân phối sản phẩm với chủ đầu tư Vinhomes - Samty

Trên đây là các đơn vị đại lý F1 phân phối chính thức dự án The Opus One, quý khách hàng quan tâm có thể liên hệ các đại lý để được tư vấn sản phẩm.

Giới thiệu The Opus One

The Opus One là một dự án căn hộ cao cấp phong cách Resort sang trọng bậc nhất tại đại đô thị Vinhomes Grand Park, Tp Thủ Đức, TP.HCM. Dự án được phát triển bởi Vinhomes và tập đoàn Samty, hứa hẹn mang đến một không gian sống đẳng cấp và tiện nghi cho cư dân.

* Vị trí dự án: Liền kề Vincom Mega Mall và công viên 36ha Vinhomes Grand Park

* Chủ đầu tư:

* Quy mô dự án: 2,3ha gồm 4 tòa tháp, tổng 1952 căn hộ

* Loại hình sản phẩm: Studio, 1PN+, 2PN, 3PN

* Căn hộ Studio: 32 - 38m2.

* Căn hộ 1PN+1: 54 - 59m2

* Căn hộ 2PN: 79 - 85m2

* Căn hộ 3PN: 99.5 - 110m2 ( căn góc)

* Giá bán dự kiến: 3.300$/m2

* Thời gian bàn giao: dự kiến quý 1/2026

The Opus One tại Vinhomes Grand Park không chỉ là một dự án bất động sản cao cấp mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng và phong cách sống hiện đại.

Với sự đồng hành của Á Đông Land, khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu những căn hộ ưng ý với dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp và tận tâm. Đừng bỏ lỡ cơ hội này, hãy liên hệ với Á Đông Land ngay hôm nay!