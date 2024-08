Túi vải Trung Thành - Cơ sở in túi vải bố chất lượng, giá rẻ

Ngày nay, xu hướng người dùng đang ngày một ưa chuộng sử dụng các sản phẩm túi vải canvas vì mục đích bảo vệ môi trường. Đứng trước xu thế ngày càng cao, Công ty Túi Vải Trung Thành đã nhanh chóng phát triển dịch vụ may, in ấn hiện đại, đảm bảo cung cấp số lượng lớn túi vải canvas chất lượng cho thị trường.

Túi vải Trung Thành - Xưởng in túi vải canvas uy tín, chất lượng

Túi Vải Trung Thành từ lâu đã nổi tiếng là đơn vị chuyên sản xuất, may in túi vải cao cấp uy tín hàng đầu ở nước ta. Ra đời và phát triển với mục tiêu cung cấp những sản phẩm túi vải hoàn hảo cho thị trường, công ty Túi vải Trung Thành đã không ngừng nỗ lực trong việc đầu tư và phát triển dây chuyển, nâng cấp hệ thống máy móc đảm bảo đầu ra luôn hoàn hảo và tối ưu chi phí nhất.

Đi vào hoạt động từ năm 2015, đến nay Công ty Túi vải Trung Thành đã có gần 10 năm kinh nghiệm. Công ty đã thành công khi phục vụ hàng ngàn khách hàng và đối tác trên toàn quốc.

Ở thời điểm hiện tại, công ty đang trực tiếp sản xuất và phân phối đa dạng các dòng túi vải bao gồm:

- Túi vải không dệt

- Túi vải bố (vải canvas)

- Túi vải đay

- Túi vải dù

- Balo các loại (balo quảng cáo, balo học sinh, balo quà tặng, balo thể thao,... )

Với phương châm “Uy tín - Chất lượng - Tận tâm”, Túi vải Trung Thành luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng mọi nhu cầu và mong đợi. Nếu bạn đang tìm kiếm một xưởng in túi vải canvas uy tín và chất lượng, Túi vải Trung Thành chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.

Các mẫu túi vải bố - canvas tại Túi vải Trung Thành

Với xu hướng người dùng yêu thích sử dụng túi vải bố - canvas như hiện nay, Công ty Túi vải Trung Thành đã và đang phát triển đa dạng nhiều mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Những mẫu đang được ưa chuộng và sử dụng nhiều có thể kể đến là:

- Túi vải bố quai xách

- Túi vải bố dây rút

- Túi vải bố dạng ví

- Túi vải bố dạng balo

Mỗi loại túi, công ty sẽ cung cấp đa dạng mẫu mã màu sắc, kích thước khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Qúy khách có thể ghé qua website của công ty Túi Vải Trung Thành để tham khảo các mẫu túi vải bố - canvas hiện đại tại đây.

Liên hệ đặt may tại Túi vải Trung Thành

Là một xưởng may túi vải canvas chuyên nghiệp, khách hàng khi đặt mua túi vải canvas tại Túi vải Trung Thành sẽ thật sự hài lòng bởi:

- Công ty cam kết tư vấn và hỗ trợ thiết kế miễn phí 100%.

- Thực hiện toàn diện các khâu từ sản xuất cho đến in ấn thành phẩm với chi phí tối ưu. Số lượng càng nhiều chiết khấu càng cao.

- Chính sách bảo hành đầy đủ cho mỗi một sản phẩm. Hỗ trợ đổi trả nếu sản phẩm không đạt chất lượng hoặc lỗi do nhà sản xuất.

- Sử dụng nguồn nguyên liệu vải nhập khẩu an toàn. Cam kết chất lượng đường may và in ấn.

Sở hữu xưởng may riêng rộng lớn với diện tích lên đến 2000m2, cùng đội ngũ nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Khách hàng được hỗ trợ với quy trình toàn diện gồm:

1. Tư vấn lựa chọn vải, tiếp nhận các yêu cầu về số lượng, màu sắc, kiểu dáng.

2. Cắt vải canvas với hệ thống máy cắt công nghệ cao.

3. Tiến hành in ấn theo mẫu mã đã thiết kế và thông qua bởi khách hàng bằng 2 công nghệ in tiên tiến là in lụa và in chuyển nhiệt.

4. Tiến hành may túi theo đúng mẫu mã yêu cầu của khách.

5. Kiểm tra túi sau khi may.

6. May thêm phụ kiện nếu có.

7. Kiểm tra lại toàn bộ túi.

8. Đóng gói số lượng đầy đủ và vận chuyển tận nơi cho khách hàng.

Luôn tiếp nhận và tư vấn mọi lúc mọi nơi cho khách hàng, mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0906.611.094, nhân viên công ty Túi vải Trung Thành sẽ nhanh chóng giải đáp và báo giá túi ngay cho bạn.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng 1: 197 Lê Cao Lãng, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM

Văn phòng 2: 75A Nông Vụ, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0906.611.094 – 0932.120.469

Email: tuivaitrungthanh@gmail.com

Website: https://tuivaitrungthanh.com/