Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện từ 07g30 và thời gian dự kiến đóng điện trở lại lúc 16g30. Khu vực mất điện: Khu phố Hải Trung, Lộc An, Hải An, Phước Điền, Phước An, Hải Lạc, Hải Phúc, Hải Tân, Hải Sơn - TT Phước Hải; một phần ấp Mỹ Thuận - xã Long Mỹ, ấp Tân Hội - xã Phước Hội.