Các phương pháp in túi giấy tùy chỉnh là gì?

Nhiều sản phẩm giảm giá hiện nay có tặng kèm túi giấy di động, không chỉ thuận tiện cho mọi người sử dụng mà còn có thể quảng bá công ty. Tiếp theo, Công ty TNHH Quốc Tế BiNa Việt Nam sẽ giới thiệu cho các bạn phương pháp in túi giấy theo yêu cầu.

1. In offset

In offset, là công nghệ hoàn thiện nhất hiện nay, chiếm vị trí chính trong in túi giấy. Không có sự khác biệt giữa phần đồ họa và phần văn bản và phần trống trên tấm in. Chúng gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, nước được áp dụng cho tấm in trước, sau đó cung cấp mực cho tấm in, sử dụng nguyên lý lực đẩy lẫn nhau của mực để đạt được hiệu quả in. Quy trình sản xuất tấm của nó rất đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả sản xuất cao, hoa văn tinh tế và chất lượng ổn định.

2. Quy trình in flexo

In Flexographic là phương pháp in trực tiếp với đường dẫn mực ngắn. Bảng được làm bằng nhựa có độ đàn hồi nhất định. Phần đồ họa lồi và phần trống được sản xuất bằng chổi cao su, thiết bị cấp mực con lăn anilox và mực gốc nước thân thiện với môi trường. Có hai cách để in túi giấy: in bìa cứng trực tiếp và in trước khăn giấy rồi cán màng. In trực tiếp có thể thực hiện sản xuất liên kết và được sử dụng rộng rãi trong sản xuất túi giấy cấp trung và cấp thấp.

3. Công nghệ in kỹ thuật số

Ứng dụng in kỹ thuật số là một hướng phát triển khác của in túi giấy. Nó có thể truyền trực tiếp thông tin đồ họa từ máy tính lên bề mặt giấy, loại bỏ việc tạo tấm trung gian và các liên kết khác. Nó in thông tin biến đổi kỹ thuật số, có thể được sử dụng để in nội dung khác nhau. Khác nhau, thậm chí các tài liệu có thể thay đổi.

Theo yêu cầu, kịp thời và đa dạng là những đặc điểm của in kỹ thuật số. Nhưng chất lượng in của nó không hề thấp hơn công nghệ in truyền thống mà cao hơn rất nhiều so với công nghệ in. Chi phí của một máy in kỹ thuật số thông thường thấp hơn 40% -50% so với in offset hoặc in flexo truyền thống.

So với in truyền thống, tốc độ in của nó nhanh hơn và chi phí thấp, mang lại lợi thế cạnh tranh. Trong số các phương pháp in kỹ thuật số khác nhau, thiết bị in kỹ thuật số phun đã phát triển nhanh chóng.

Hướng dẫn quy trình in túi giấy cầm tay

- Thiết kế túi xách: Thiết kế túi xách là bước đầu tiên trong quá trình sản xuất túi giấy. Trước khi thiết kế túi giấy, tốt nhất bạn nên xác nhận với khách hàng mục đích cụ thể của túi xách và ngân sách sản xuất ước chừng.

- Lựa chọn giấy túi xách: Các loại giấy thường được sử dụng khi lựa chọn giấy làm túi xách bao gồm: giấy bìa trắng, giấy tráng phủ, giấy kraft, giấy đặc biệt,… Nên chọn loại giấy có độ bền kéo, dẻo dai và khả năng chống gấp tốt.

- In túi xách: Có hai phương pháp in túi giấy in túi xách: in bánh xe trực tiếp và in trước bề mặt giấy rồi cán màng. Nên sử dụng máy in chất lượng cao để in. Máy in tốt có khả năng kiểm soát lượng mực đều hơn và độ sáng màu tốt hơn.

- Công nghệ bảo vệ túi xách: Quy trình phủ và quy trình bôi dầu có thể cải thiện hiệu quả khả năng chống thấm nước và chống trầy xước của vật liệu in, đồng thời tăng độ sáng bề mặt, độ bền và độ bền của túi giấy được cải thiện, đồng thời độ bền của túi giấy được cải thiện đáng kể.

- Quy trình gia công túi xách: Dập nóng/bạc, UV, dập nổi và dập nổi, và các quy trình in bề mặt khác là các quy trình sản xuất túi xách được sử dụng rộng rãi. Nó đáp ứng rất nhiều nhu cầu theo đuổi những chiếc túi giấy tinh tế và cao cấp của mọi người.

- Cắt khuôn túi xách: Quá trình cắt theo khuôn túi xách là kết hợp dao cắt theo khuôn và dao tạo nếp trên cùng một mẫu, sau đó dùng máy cắt theo khuôn để ấn các nếp gấp trên túi xách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo hình, cắt bế ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành túi giấy. Chất lượng và hiệu quả dán tay.

- Dán túi xách thủ công: Quá trình dán túi xách phụ thuộc vào việc sử dụng phụ trợ một số thiết bị bán tự động và dựa vào công việc thủ công ở các công đoạn sau. Đây là khâu kém hiệu quả nhất trong toàn bộ quy trình dán túi giấy. Một số túi giấy cầm tay được dán thủ công và hoàn thiện ở công đoạn cuối cùng - đục lỗ, xâu dây, v.v., và cuối cùng một chiếc túi giấy cầm tay đã ra đời!

Qua phần giới thiệu trên, BiNa Việt Nam tin mọi người đã hiểu phương pháp in túi giấy theo yêu cầu là gì. Hầu hết các loại túi giấy xách tay được người dân sử dụng hiện nay đều được in theo phương pháp trên.

