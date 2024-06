Khám phá tiềm năng kinh doanh từ Shoptique tại The Centric

Masterise Homes, chủ đầu tư dự án The Centric, chính thức ra mắt Shoptique - mô hình bất động sản đa năng lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa cửa hàng (shop) và boutique, mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh.

Vị trí The Centric rất phù hợp để khai thác kinh doanh.

Giới thiệu về Shoptique tại The Centric

Shoptique là một dòng sản phẩm đặc biệt, kết hợp giữa cửa hàng (shop) và boutique, mang lại mô hình kinh doanh đa năng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Các căn Shoptique tại The Centric nổi bật với thiết kế hiện đại, diện tích linh hoạt từ 6x15m, 6x18m đến 12x10m, cho phép chủ sở hữu vừa kinh doanh cửa hàng vừa cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn. Với mặt tiền rộng và cấu trúc 5 tầng, Shoptique đáp ứng đa dạng nhu cầu kinh doanh, từ bán lẻ đến dịch vụ lưu trú.

Ông Lưu Trung Quân, CEO của SaleReal - đơn vị phân phối dự án, chia sẻ: "Shoptique tại The Centric mở ra cơ hội đầu tư độc đáo, kết hợp giữa bất động sản thương mại và nhà ở. Đây là sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển đô thị hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống - làm việc - giải trí trong cùng một không gian."

The Centric, dự án quy mô 7,2 ha, tọa lạc tại trung tâm hành chính mới của huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vị trí đắc địa gần các công trình biểu tượng như Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng và Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng giúp thu hút lưu lượng khách hàng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Shoptique.

Bên cạnh đó, để cam kết với mục tiêu trở thành đối tác chiến lược của Masterise Homes. SaleReal đã ra mắt chuyên trang Masterise Homes by SaleReal (MBYSR) để giúp khách hàng tiếp cận đến các dự án Masterise Homes tốt hơn.

Phối cảnh mặt ngoài những căn Shoptique tại dự án The Centric.

Phân tích tiềm năng kinh doanh từ Shoptique tại The Centric

Vị trí đắc địa của The Centric là một yếu tố quan trọng góp phần vào tiềm năng kinh doanh của Shoptique. Nằm gần các công trình biểu tượng như Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng và Trung tâm Chính trị - Hành chính TP Hải Phòng, The Centric dễ dàng kết nối đến các trục đường chính và các khu vui chơi, giải trí. Vị trí này giúp thu hút lưu lượng khách hàng lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Shoptique.

Lợi ích kinh doanh từ Shoptique

Thiết kế đa năng của Shoptique cho phép chủ sở hữu kinh doanh cửa hàng và lưu trú ngắn hạn, tối ưu hóa không gian sử dụng. Điều này giúp các nhà đầu tư có thể linh hoạt trong việc triển khai các mô hình kinh doanh khác nhau.

Với diện tích linh hoạt và khả năng kinh doanh 2 mặt tiền, Shoptique tại The Centric phù hợp với nhiều loại hình kinh doanh, từ bán lẻ, dịch vụ ăn uống đến các dịch vụ lưu trú, thu hút khách hàng từ nhiều phân khúc khác nhau.

Lợi ích của việc sở hữu và khai thác kinh doanh Shoptique tại The Centric

Tiện ích đẳng cấp tại The Centric là một yếu tố thu hút nhà đầu tư và khách hàng. Dự án cung cấp một hệ thống tiện ích đa dạng và cao cấp, bao gồm đại lộ trung tâm Central Avenue, phố ẩm thực, tòa nhà văn phòng hạng A, trung tâm thể dục thể thao hiện đại, spa cao cấp, trung tâm hội nghị và tiệc cưới, và công viên xanh mát. Những tiện ích này mang lại trải nghiệm sống và làm việc đẳng cấp cho cư dân và nhà đầu tư, giúp thu hút khách hàng và tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Toàn cảnh hệ tiện ích nội khu dự án The Centric Thủy Nguyên.

Cơ hội đầu tư bền vững

Sở hữu bất động sản tại vị trí kim cương như The Centric sẽ gia tăng giá trị theo thời gian, mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư. Vị trí đắc địa và hệ thống tiện ích đẳng cấp giúp tăng giá trị bất động sản và thu hút khách hàng, từ đó tạo ra lợi nhuận bền vững.

Khả năng tạo lợi nhuận từ mô hình kinh doanh đa dạng của Shoptique giúp đảm bảo đầu tư bền vững và nhận diện thương hiệu mạnh mẽ. Nhà đầu tư có thể tận dụng không gian và vị trí để phát triển các loại hình kinh doanh khác nhau, từ bán lẻ đến dịch vụ lưu trú, tạo ra nguồn thu nhập ổn định và bền vững.

SaleReal, với kinh nghiệm phân phối nhiều dự án bất động sản cao cấp, đánh giá Shoptique tại The Centric là sản phẩm đầu tư hấp dẫn. Ông Lưu Trung Quân nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng Shoptique sẽ mang lại lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư thông qua khả năng tạo doanh thu từ nhiều nguồn khác nhau."

Masterise Homes, chủ đầu tư The Centric, là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng với các dự án cao cấp như The Ritz-Carlton Residences tại Hà Nội và Grand Marina, Saigon tại TP.HCM. Uy tín của chủ đầu tư là bảo chứng cho chất lượng và tiềm năng của Shoptique tại The Centric.

