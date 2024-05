Sữa non Colos Iggold - Lựa chọn vàng cho lối sống đẹp, sống khỏe

Môi trường sống ngày càng ô nhiễm và có rất nhiều hiểm họa đe dọa tới sức khỏe của chúng ta, vậy làm thế nào để duy trì được lối sống đẹp, sống khỏe mỗi ngày? Đó chính là câu hỏi được rất nhiều người dùng quan tâm hiện nay. Thế nhưng giữa vô vàn sản phẩm chăm sóc sức khỏe với lời quảng cáo có cánh trên thị trường, thật khó để những người tiêu dùng thông thái đưa ra được lựa chọn chuẩn xác.

Sự ra đời của dòng sữa non Colos Iggold đã mang đến cái nhìn khách quan hơn cho người dùng và hiện tại sản phẩm đã và đang chứng tỏ được chất lượng tuyệt vời. Mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để cập nhật thêm những thông tin hữu ích về Colos Iggold nhes!

1. Sơ lược thông tin về sữa non Colos Iggold

Sữa non Colos IgGold có nguồn gốc xuất xứ từ New Zealand và được sản xuất bởi Care for Nutrition Global thuộc thương hiệu Care for Nutrition. Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm này được nhập khẩu và chịu trách nhiệm bởi Công ty TNHH MTV Care for Global Việt Nam tại TPHCM.

Sữa Colos Iggold là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình.

Dòng sữa non Colos Iggold được đóng gói dưới dạng hộp thiếc có trọng lượng 450g và tất cả các thông tin về hạn sử dụng đều được in rõ ràng trên bao bì sản phẩm. Sữa non Colos Iggold sở hữu bảng thành phần chất lượng, tiêu biểu phải kể đến như sữa non của bò, canxi, vitamin D3, Kẽm, Selenium, 13 loại vitamin và 7 loại khoáng chất thiết yếu, cùng với đó là hệ thống lợi khuẩn, chất xơ cùng một số phụ liệu, tá dược liên quan khác.

Sữa Non Colos Iggold sở hữu thành phần giàu dưỡng chất.

Chưa kể, dòng sản phẩm này cũng có hàm lượng đạm đường béo ở mức thấp chính vì thế nó có thể dùng được cho mọi đối tượng người dùng, kể cả bệnh nhân tiểu đường mà không hề gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Và công dụng chính của sản phẩm này chính là bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Đặc biệt sữa non Colos Iggold còn giúp tăng cường đề kháng, hệ miễn dịch, đồng thời chăm sóc hệ thống xương khớp và hệ tiêu hóa.

2. Sữa Colos Iggold có giá bao nhiêu?

Nhiều người dùng đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi những công dụng tuyệt vời của sữa non Colos Iggold, tuy nhiên còn đang băn khoăn bởi mức giá của sản phẩm không biết có đắt hay không. Hiện tại, giá của Sữa non Colos IgGold 450g được niêm yết giá dành cho người tiêu dùng là 1.584.000 VND/lon.

Theo như đánh giá chung của người dùng, sản phẩm này ở mức giá phải chăng, mang tới ưu điểm vượt ngoài mong đợi và có thể tiếp cận nhiều đối tượng người dùng.